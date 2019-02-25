微軟推出Azure Kinect套件，讓開發者更容易打造體感識別應用服務

去年在Build 2018期間揭曉的Project Kinect for Azure，則是進一步以Azure Kinect形式推出，分別對應景深感測、高解析影像相機與陣列麥克風應用功能，並且藉由Azure雲端協同運算，藉此將手勢、肢體互動模式變得更容易被裝置「認知」。

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雖然微軟目前已經不再將Kinect體感攝影機項目應用在Xbox主機，但仍有不少開發者仍會藉由先前推出的開發套件打造體感應用服務，因此微軟在去年的Build 20189便宣布推出Project Kinect for Azure發展項目，而在此次MWC 2019展前活動上更將此發展項目定名為Azure Kinect，配合景深感測元件判斷人體姿態，結合Azure雲端運算資源，藉此打造更多應用可能。

而這樣的好處在於，開發者無需再設法改造現有Kinect體感攝影機，藉由Azure Kinect開發套件即可快速將體感攝影機功能與設備結合，同時也更有一體性的整合效果。

開發者從即日起即可預購Azure Kinect套件，建議售價為399美元，預計先在美國、中國市場推行。

另外，微軟也宣佈將配合新款HoloLens 2推出全新Dynamics 365 Guides應用服務，讓企業員工可以藉此快速學習混合實境應用，而企業端則可配合自有資源客製化打造訓練內容，讓旗下員工能以此配合HoloLens進行訓練，或是在混合實境應用裡取用公司各類資源。

目前Dynamics 365 Guides將從即日起開放預覽，同時可相容新款HoloLens 2與前一款HoloLens使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》