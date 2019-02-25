親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MWC新機搶先看
三星新產品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

習慣可能害死你！騎士超車 千萬別選這邊

中職／助悍將球員成長 王建民半年時間留給台灣

微軟推出Azure Kinect套件，讓開發者更容易打造體感識別應用服務

2019-02-25 13:09楊又肇

去年在Build 2018期間揭曉的Project Kinect for Azure，則是進一步以Azure Kinect形式推出，分別對應景深感測、高解析影像相機與陣列麥克風應用功能，並且藉由Azure雲端協同運算，藉此將手勢、肢體互動模式變得更容易被裝置「認知」。

分享

雖然微軟目前已經不再將Kinect體感攝影機項目應用在Xbox主機，但仍有不少開發者仍會藉由先前推出的開發套件打造體感應用服務，因此微軟在去年的Build 20189便宣布推出Project Kinect for Azure發展項目，而在此次MWC 2019展前活動上更將此發展項目定名為Azure Kinect，配合景深感測元件判斷人體姿態，結合Azure雲端運算資源，藉此打造更多應用可能。

而這樣的好處在於，開發者無需再設法改造現有Kinect體感攝影機，藉由Azure Kinect開發套件即可快速將體感攝影機功能與設備結合，同時也更有一體性的整合效果。

開發者從即日起即可預購Azure Kinect套件，建議售價為399美元，預計先在美國、中國市場推行。

另外，微軟也宣佈將配合新款HoloLens 2推出全新Dynamics 365 Guides應用服務，讓企業員工可以藉此快速學習混合實境應用，而企業端則可配合自有資源客製化打造訓練內容，讓旗下員工能以此配合HoloLens進行訓練，或是在混合實境應用裡取用公司各類資源。

目前Dynamics 365 Guides將從即日起開放預覽，同時可相容新款HoloLens 2與前一款HoloLens使用。

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟混合實境擴增實境KinectHoloLens

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

貴到頂天！華為摺疊手機超薄亮相 支援5G價格飆破8萬

2019-02-25 02:35

MWC／小米MIX 3 5G展前搶先發布 定價超佛心

2019-02-25 01:08

提供更好拍攝使用體驗 Nokia 1 Plus、Nokai 4.2、Nokia 3.2同步亮相

2019-02-25 13:19

搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView正式揭曉

2019-02-25 13:18

Nokia Original series新機未亮相 僅以新款功能機Nokia 210取代

2019-02-25 13:15

微軟揭曉HoloLens 2 換上更寬廣視野、更輕巧機身、搭載Snapdragon 850處理器

2019-02-25 13:06

LG首款對應5G連網機種V50 ThinQ亮相 搭載可擴展顯示範圍的第二螢幕配件

2019-02-25 13:04

LG G8 ThinQ搭載手勢浮空操作功能、藉由螢幕發聲增加音域表現

2019-02-25 13:03

華為更新MateBook系列筆電機種 加上更聰明、更快連網表現

2019-02-25 08:34

華為螢幕可凹折手機Mate X支援5G連網 換算新台幣約高達8萬元之譜

2019-02-25 08:24

微軟發表新一代AR頭戴式HoloLens 2 視野更寬操作簡化

2019-02-25 08:24

華為發布Mate X 擁有下載1GB影片只要3秒等8大亮點

2019-02-24 23:36

比三星貴！華為首支5G折疊手機Mate X 要價8萬元

2019-02-24 22:44

華為發布5G折疊手機 售價8.2萬台幣

2019-02-24 22:17

華為發布首款摺疊5G手機Mate X 售價8萬

2019-02-24 21:58

小米揭曉國際版小米手機9 透明尊享版、SE版暫時不會進入國際市場

2019-02-24 20:31

5G版小米MIX 3亮相 預計今年5月進入歐洲市場銷售

2019-02-24 20:30

OPPO也有意進軍美國 但會先在歐洲市場站穩腳步、不會貿然跟進

2019-02-24 19:37

三星推出自有對應毫米波頻譜網路射頻晶片 擴大5G連網應用布局

2019-02-24 19:36

MWC／OPPO秀10倍混合光學變焦技術 實拍效果驚人

2019-02-24 17:58

影／紫光展銳 也要在MWC推出5G晶片

2019-02-24 17:14

新款HoloLens外型曝光 更輕巧、搭載Snapdragon XR1運算平台

2019-02-24 14:09

繼三星後 OPPO在巴塞隆納亮相5G手機

2019-02-24 12:56
看更多

熱門文章

iPhone用戶小心！你買房預算跟經期 App傳給臉書了

2019-02-24 18:54

華為發布5G折疊手機 售價8.2萬台幣

2019-02-24 22:17

比三星貴！華為首支5G折疊手機Mate X 要價8萬元

2019-02-24 22:44

貴到頂天！華為摺疊手機超薄亮相 支援5G價格飆破8萬

2019-02-25 02:35

率先全球公布 小米5G手機訂價讓外界驚豔

2019-02-24 21:38

華為發布Mate X 擁有下載1GB影片只要3秒等8大亮點

2019-02-24 23:36

網傳微信兩大新功能 釣出一堆心虛網友反對

2019-02-24 20:24

華為發布首款摺疊5G手機Mate X 售價8萬

2019-02-24 21:58

舊iPhone熱銷 兩個原因

2019-02-24 23:18

手機慢不用下載清理程式 弘光科大老師說只需一動作

2019-02-25 10:31

華為螢幕可凹折手機Mate X支援5G連網 換算新台幣約高達8萬元之譜

2019-02-25 08:24

MWC／小米MIX 3 5G展前搶先發布 定價超佛心

2019-02-25 01:08

華為更新MateBook系列筆電機種 加上更聰明、更快連網表現

2019-02-25 08:34

小米揭曉國際版小米手機9 透明尊享版、SE版暫時不會進入國際市場

2019-02-24 20:31

換電池後又是一支旗艦！中華電信推「電池安心服務」

2019-02-24 15:08

華為螢幕可凹折手機實機面貌曝光 與三星採不同凹折方式、搭配三鏡頭主相機

2019-02-24 14:09

MWC／OPPO秀10倍混合光學變焦技術 實拍效果驚人

2019-02-24 17:58

5G版小米MIX 3亮相 預計今年5月進入歐洲市場銷售

2019-02-24 20:30

5G標準會議將在台舉辦 台科大與中華電信合力推動

2019-02-24 14:11

新款HoloLens外型曝光 更輕巧、搭載Snapdragon XR1運算平台

2019-02-24 14:09

影／紫光展銳 也要在MWC推出5G晶片

2019-02-24 17:14

HMD發表全球首款主相機5顆鏡頭的Nokia 9 Pure View

2019-02-25 06:51

HomePod香港開賣講中文 STUDIO A再推台灣訂香港取服務

2019-02-24 16:30

微軟發表新一代AR頭戴式HoloLens 2 視野更寬操作簡化

2019-02-25 08:24

iPhone X/Xs/Xs Max保護 OVERDIGI雙料鋁合金邊框開箱

2019-02-24 19:40

Intel證實應用其新款5G連網晶片的市售產品最快明年才會問世

2019-02-24 19:37

消息指稱微軟計畫打造雙螢幕筆電產品，搭載不同形式的Windows 10作業系統

2019-02-24 19:37

搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView正式揭曉

2019-02-25 13:18

提供更好拍攝使用體驗 Nokia 1 Plus、Nokai 4.2、Nokia 3.2同步亮相

2019-02-25 13:19

OPPO證實旗下數位助理服務Breeno將於春季進駐更多手機產品

2019-02-24 19:38

微軟揭曉HoloLens 2 換上更寬廣視野、更輕巧機身、搭載Snapdragon 850處理器

2019-02-25 13:06

微軟推出Azure Kinect套件，讓開發者更容易打造體感識別應用服務

2019-02-25 13:09

MWC即將登場 台灣館軟硬整合搶攻5G商機

2019-02-24 17:19

Nokia Original series新機未亮相 僅以新款功能機Nokia 210取代

2019-02-25 13:15

LG G8 ThinQ搭載手勢浮空操作功能、藉由螢幕發聲增加音域表現

2019-02-25 13:03

OPPO也有意進軍美國 但會先在歐洲市場站穩腳步、不會貿然跟進

2019-02-24 19:37

LG首款對應5G連網機種V50 ThinQ亮相 搭載可擴展顯示範圍的第二螢幕配件

2019-02-25 13:04

三星推出自有對應毫米波頻譜網路射頻晶片 擴大5G連網應用布局

2019-02-24 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top