搭載特殊5組環狀相機模組的Nokia 9 PureView正式揭曉

從去年開始就有不少消息曝光的Nokia 9 PureView，稍早終於在MWC 2019展前活動正式亮相，確定搭載特殊5組環狀相機模組，同時也加入螢幕下指紋辨識功能。

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在特殊5組環狀相機模組中，HMD Global確認將與不久前宣佈與Sony締結合作關係的新創團隊Light合作，藉其多鏡頭相機技術讓Nokia 9 PureView能支援捕捉色彩分明的清晰影像，同時也能藉由蔡司鏡頭確保影像畫質。

至於5組環狀相機模組分別採用5組1200萬畫素鏡頭構成，藉由Light多鏡頭拍攝技術，將可同時藉由5組鏡頭拍攝合成一張高達6400萬畫素解像效果的清晰影像，而視訊鏡頭則搭載2000萬畫素規格。

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類似的想法，其實與過去Nokia 808 PureView、Lumia 1020所搭載PureView技術相似，同樣藉由影像合成技術實現超高解像表現，並且對應幾乎無損的數位「變焦」。

而硬體設計部分，Nokia 9 PureView採用5.9吋pOLED面板規格，並且對應QHD解析度與先前已經用在Nokia 8.1等機種的PureView顯示技術，處理器則維持採用Qualcomm Snapdragon 845，以及6GB記憶體，配置128GB儲存容量，電池容量則為3320mAh，同時機身厚度僅有8mm。

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其他則包含搭載螢幕下指紋辨識功能，並且搭載IP67防水設計，同時也支援無線充電，至於作業系統則採用Android One形式打造，搭載Android 9.0版本。

建議售價部分，Nokia 9 PureView將以699美元價格上市，並且將從即日起開放首波上市通路開放銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》