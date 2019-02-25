提供更好拍攝使用體驗 Nokia 1 Plus、Nokai 4.2、Nokia 3.2同步亮相

除了揭曉旗艦機種Nokai 9 PureView之外，HMD Global在此次MWC 2019展前活動也宣佈更新系列機種，分別包含新款Nokia 1 Plus、Nokia 3.2與Nokia 4.2在內新機。

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Nokia 1 Plus

針對去年推出的Abdroid Go機種Nokia 1，此次HMD Global宣布推出螢幕增加為5.45吋的Nokia 1 Plus，分別採用聯發科MT6739WW處理器、1GB記憶體與8GB記憶體，相機則搭載800萬畫素主相機與500萬畫素視訊鏡頭，並且搭載可換殼的機身背蓋設計，提供黑、紅、藍三款配色，電池容量為2500mAh。

作業系統則維持以Android Go形式打造，並且以Android 9.0 Pie為基礎。

建議售價則為99美元，將依照上市地區推出單SIM卡或雙SIM卡版本，最快將會在3月中旬推出。

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Nokia 4.2

在過往機種全新加入4系列的Nokia 4.2，主要針對超值性價比設計，同時確保機身質感與相機功能表現，搭載5.71吋HD+解析度螢幕，並且首度搭載水滴造型螢幕，處理器則採用Qualcomm Snapdragon 439處理器，搭載2GB或3GB記憶體，以及16GB或32GB儲存容量，配置3000mAh電池容量。

機身顏色則分別推出黑色、砂粉兩款配色，當有訊息或來電時則會點亮機身側面電源按鍵邊緣燈光，藉此作為提醒使用。相機則分別搭載1300萬畫素＋200萬畫素雙鏡頭主相機，以及800萬畫素視訊鏡頭，並且進一步提昇相機拍攝表現。

本身採用Android One形式打造，作業系統同樣採Android 9.0 Pie，建議售價則為169美元或199美元，預計在今年4月推出。

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Nokia 3.2

而作為先前3系列更新款的Nokia 3.2，分別採用6.26吋HD+解析度螢幕、Snapdragon 429處理器、2GB或3GB記憶體，以及16GB或32GB儲存容量，搭載1300萬畫素相機與500萬畫素視訊鏡頭，電池容量則高達4000mAh，約可對應兩天左右使用時間。

與Nokai 4.2一樣，Nokia 3.2也同樣搭載水滴造型螢幕規格，另外也在機身側面電源按鍵搭載可於訊息傳進，或有來電時會點亮燈光的設計。

建議售價部分，Nokia 3.2將以139美元或169美元價格銷售，將在今年5月初進入市場。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》