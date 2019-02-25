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華為螢幕可凹折手機Mate X支援5G連網 換算新台幣約高達8萬元之譜

2019-02-25 08:24楊又肇

如先前提前曝光消息，華為以螢幕可凹折形式打造的手機產品，確實將以Mate X為稱，並且確認此款新機隸屬Mate系列產品，並且將額外推出支援5G連網規格版本。

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從實際凹折模式來看，Mate X採用與三星Galaxy Fold截然不同凹折方向設計，並且採用中國京東方供應軟性螢幕，而非採用柔宇或其他軟性螢幕供應廠商提供產品。

尺寸部分，Mate X攤開後的螢幕面積為8吋，採8:7.1顯示比例，折疊後的螢幕尺寸分別為6.6吋與6.3.8吋，分別對應19.5:9與25:9顯示比例，而在機身凹折部分的Falcon Hinge機構則是透過超過100組元件構成。

相機元件部分，則是配置在機身側面，並且採取三鏡頭相機設計，分別對應雙前置視訊鏡頭與主相機鏡頭，並且採徠卡認證規格，同時可配合螢幕顯示取景，或是進行自拍等應用。

另外，華為也在機身側面搭載獨立電源按鍵，並且與指紋辨識器整合，而整體設計也將維持更加平整凹折疊合表現，讓此款手機疊合後的縫隙變小。

處理器方面，Mate X同樣搭載華為海思半導體打造的Kirin 980處理器，並且8GB記憶體、512GB儲存容量，配置4500mAh雙電池模組，更支援高達55W的華為SuperCharge電池快充技術。約可在30分鐘內完成85%電量充電，同時Mate X原廠盒裝也將提供充電功率達55W的充電配件。

而在通訊部分則採5G+4G連網設計，其中5G連網部分將採用華為自有5G連網數據晶片Balong 5000，支援目前絕大多數的5G連網技術標準，並且符合獨立組網與非獨立組網，本身也相容現有4G網路，並且可透過SIM卡槽使用華為NM記憶卡。

華為預計在2019年中正式推出Mate X，建議售價則為2299歐元，換算成新台幣約為8萬元左右。而為了避免螢幕刮傷，華為也針對Mate X提供專屬皮革保護套，強調在使用過程不會影響機身開合、凹折使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為手機處理器可折螢幕手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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