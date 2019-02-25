華為更新MateBook系列筆電機種 加上更聰明、更快連網表現

去年宣布推出載極窄邊框設計的MateBook X Pro之後，華為在MWC 2019展前活動揭曉新版MateBook X Pro，同樣維持極窄邊框設計，顯示佔比達91%，並且搭載3:2顯示比例、解析度達3000 x 2000的觸控螢幕規格。

在新款MateBook X Pro中，處理器採用Intel Core i7-8565U處理器與NVIDIA GeForce MX250顯示卡，機身厚度僅14.6mm，定且搭載兩組USB-C與單組標準USB 3.0，其中一組USB-C等對應Intel Thunderbolt 3全速運作規格，將可對應40Gbps資料傳輸表現，支援外接顯示卡盒，並且對應4K解析度輸出。

內建WiFi則可對應最高1733Mbps下載傳輸速度，背蓋部分則同樣換上全新華為品牌標誌設計，分別推出太空灰與神祕銀兩款配色，而整體設計則採用簡潔質感設計。

另外，使用者也能藉由HUAWEI Share功能，搭配NFC配對即刻將智慧型手機資料傳輸製筆電的OneHop功能，傳輸速度可達每秒30MB，另外也能對應快速錄製筆電螢幕畫面，或是將筆電剪貼簿內容分享至手機使用。

而在螢幕部分，則可藉由三指手勢進行螢幕畫面擷取功能，藉此讓使用者在操作新款MateBook X Pro可以更加直覺。

另外，華為在此次展前活動上也同步宣布推出13吋MateBook螢幕觸控版，以及採14吋設計、搭載更常電池運作時間與連接埠介面的MateBook 14，藉此擴展MateBook系列筆電產品應用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》