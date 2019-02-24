小米揭曉國際版小米手機9 透明尊享版、SE版暫時不會進入國際市場

繼2016年在MWC 2016期間揭曉小米手機5之後，小米在此次MWC 2019再次參展，並且宣佈推出國際版小米手機9，而先前預告的5G版小米MIX 3也同步亮相。

分享 facebook

根據小米全球業務總裁王翔表示，小米其實還是一個相當年輕的公司，但在短短4年內達成年收入達100億美元規模，並且在7年內累積達成150億美元營收規模，更在去年成為全球第四大規模智慧型手機品牌，同時在全球累積超過2億2400萬名MIUI作業系統活躍用戶。另外，小米更宣布打造全球最大規模物聯網平台，並且與IKEA、PHILIPS等品牌合作打造更多物聯網應用家電產品。

而稍早在北京揭曉小米手機9之後，小米也在此次MWC 2019展前活動上也由小米宣佈推出國際版規格，但由於小米手機9透明尊享版目前仍定調中國限定銷售機種，因此並未此次發表活動中推出，而作為輕量旗艦機種設定的小米手機9 SE也暫時還不會在國際市場推出。

如同先前在北京揭曉的小米手機9，國際版設計同樣採用特殊全息幻彩色 (Holographic)設計，並且以全曲面形式打造機身背蓋，同時在相機、連接埠等元件均採用對稱設計，螢幕則以水滴造型與極窄邊框形式呈現，提供90.7%顯示佔比，採用三星AMOLED面板打造，提供高亮模式、低亮度畫質優化，以及獲得德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證的護眼模式2.0版本。

分享 facebook

分享 facebook

另外也同樣導入第五代螢幕下指紋解鎖功能，藉由5μm像素感光面積的鏡頭式光學指紋識別模組，讓整體辨識速率提昇25%，使螢幕下指紋解鎖進入真正實用階段。

硬體規格方面，國際版小米手機9也搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，並且搭載強調可抗效能衰退、老化卡頓的LPDDR4x記憶體，以及UFS2.1儲存元件，整體運算效能標榜連續使用18個月後仍可維持流暢。記憶體與儲存容量配置部分，國際版小米手機9標準版將搭載6GB記憶體規格，以及64GB儲存容量規格 (台灣預計上市版本可能搭載8GB記憶體與128GB儲存容量規格)。

在電池續航方面則採用3300mAh容量規格，配合AMOLED低耗電、Snapdragon 855處理器節電表現，加上新增加的深色模式，將可讓小米手機9發揮更長電力續航時間，並且支援27W有線快衝，最快可在半小時內充滿70%電量，一小時內即可將電池充滿，本身也獲得德國萊茵TÜV安全快充系統2.0認證。

而在無線充電方面則支援20W快充，約可在一個半小時內將小米手機9電池充滿，比起小米手機8的有線充電方式更快。

分享 facebook

相機設計部分，小米手機9的主相機分別搭載1200萬畫素、1μm像素感光面積、f/2.2光圈、對應2倍光學變焦、6片式鏡片設計的人像鏡頭 (採三星S5K3M5感光元件)，以及對應4800萬畫素、0.8μm像素感光面積、f/1.75光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX586感光元件)，另外則搭配1600萬畫素、1.0μm像素感光面積、f/2.2光圈、6片式鏡片設計的主攝影鏡頭 (採Sony IMX481感光元件)構成，對應微距拍攝、超廣角拍攝、長焦人像拍攝與廣角街拍使用需求。

除了藉由4800萬畫素鏡頭對應更高解像能力，在拍攝風景等場景時，系統也會自動切換使用超廣角鏡頭拍攝，並且透過人工智慧算法修正邊緣變形，而先前在小米MIX 3提供的手持超級夜景功能也會在小米手機9內提供，同時也支援雷射對焦、相位混合對焦，強調在極黑環境下也能順利對焦拍攝。

其他拍攝功能部分，則包含加入960fps超級慢動作錄影、自動15種場景分析配樂，並且支援超廣角運動模式跟拍，讓使用者在跟拍過程能維持影像穩定，更與抖音合作變速、濾鏡、美顏、音樂等功能。

分享 facebook

至於視訊鏡頭部分則採用2000萬畫素、1.8μm像素感光面積規格，支援像素合併拍攝功能，並且導入小米旗下所有美顏拍攝技術，其中包含美型、美妝與眼神光等功能，讓使用者能透過自拍留下美麗影像。

連接部分，小米手機9標準版搭載雙4G LTE連接功能，並且加入全功能的NFC與藍牙5.0規格，但並未額外推出支援5G連網版本。另外則搭載更加明亮的擴音效果，以及同樣支援L1+L5的雙頻GPS天線，同時更將紅外線功能重新加入，讓小米手機9可透過紅外線控制14類、4000多種品牌的家電裝置，或是支援紅外線操作設備。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》