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【重磅快評】慈湖潑漆 總統府鼓勵、國防部縱容？

開箱／Galaxy S9+實際拍攝，與Galaxy S8+、iPhone X比較

2018-02-28 16:15楊又肇

在先前正式發表實作了一些簡單體驗後，筆者再藉由機會取得即將在3月16日於全球市場開放銷售的Galaxy S9+歐規市售版本，並且做了更進一步的相機實際拍攝，同時也與前一款機種Galaxy S8+，以及蘋果在去年推出的iPhone X相機拍攝功能做直覺拍攝比較。

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相比去年推出的Galaxy S8+，三星預計在3月16日於全球開放銷售的Galaxy S9+採用相同的盒裝設計，同樣以黑底、藍漆字樣標示「S9+」字樣，同時內部盒子也採側開形式，至於盒裝內容則包含Galaxy S9+本體、歐規版本的USB充電器、USB Type-C轉Type-A轉接配件，以及USB連接線與AKG認證耳機配件，但並未像去年推出的Galaxy Note 8額外加入一組原廠軟式透明保護殼。

而此次比較項目主要針對全自動模式下的拍攝功能，實際上仍有可能因為些微角度、位置及拍攝時機等差異影響影像結果，但應該不致會產生兩極化的差異。此外，筆者也再次藉由Galaxy S9+搭載的960fps超級慢動作，以及後製可生成的重複播放、倒轉、旋轉的動態圖檔，同時也簡單測試食物拍攝模式時的影像差異。

雖然三星並未具體說明此次採用相機光圈在f/1.5、f/2.4兩種數值間切換的主要光量判斷條件，但從此次最大光圈採用f/1.5的情況來看，已經是現階段所有手機產品採用最大光圈設計，因此在1到200lux照度環境下依然可以拍出可讓人眼檢視的影像輪廓，對於夜間拍攝將更為有利，同時配合f/2.4光圈的設計也不會讓相機在明亮環境下拍攝產生過曝問題。

不過，目前Galaxy S9系列採用的光圈可變設計，其實僅是以兩組遮片透過開闔方式改變鏡頭進光量，並非像一般相機可細微調整至f/1.8、f/2.0或f/2.2等介於中間的光圈值，僅能視情況在f/1.5或f/2.4之間做自動或手動切換。

Galaxy S9+實際開箱：

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Galaxy S9+實拍 (點按可檢視原始照片)：

Galaxy S9+人像拍攝 (淺景深效果)模式：

Galaxy S9+、Galaxy S8+與iPhone X食物拍攝模式比對：

Galaxy S9+ 960fps超級慢動作影片：

旋轉倒轉重複播放

Galaxy S9+與Galaxy S8+比對 (自左至右為Galaxy S9+、Galaxy S8+，點按縮圖可檢視原始照片)：

Galaxy S9+、Galaxy S8+與iPhone X比對 (自左至右為Galaxy S9+、Galaxy S8+、iPhone X，點按縮圖可檢視原始照片)：

三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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