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Jolla希望藉由功能手機擴展Sailfish作業系統使用市佔

2018-02-27 15:31聯合新聞網 楊又肇

去年宣布推出更新版Sailfish OS，並且推出限量款Jolla C之後，Jolla在此次MWC 2018則是宣布推出新版Sailfish 3作業系統，並且擴大與Sony Open Device Program計畫合作，讓新款Xperia XA2也能藉由付費下載方式取得Sailfish X授權，進而能體驗相容Android平台App的Sailfish作業系統所帶來便利。此外，Jolla也宣布將使Sailfish 3與其後版本也能用於支援4G網路的功能手機，讓Sailfish作業系統能藉由入門硬體規格機種體驗擴展使用市佔。

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在此次公布消息裡，Jolla不但將Sailfish作業系統帶到Sony Mobile今年初揭曉的Xperia XA2，更與Planet Computers攜手合作讓旗下Gemini PDA機種也能加入使用Sailfish作業系統。

而此次提供預覽的新版Sailfish 3，預計將會在今年第三季內釋出，分別增加30%執行效能、加入更多API資源，並且與雲端服務進一步作整合，讓使用者能隨時透過聯網方式存取、備份資料，同時在多工操作與介面設計也進一步作強化，甚至也針對企業應用進行優化、強化安全加密，再連接部分也增加VoLTE通話支援。

為了進一步增加更多用戶族群，Jolla在Sailfish作業系統更增加針對功能手機操作設計介面，使其能應用在更多支援4G連網、VoLTE通話的功能手機，藉此打入印度、印尼等新興市場，同時使用者也能藉由付費方式加入Sailfish X計畫，讓諸如Xperia X系列機種也能使用Sailfish作業系統。

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