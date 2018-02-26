三星新旗艦機皇S9及S9+亮相 台灣3月5日開放預購

2018-02-26 01:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



三星今天在2018 MWC前夕，揭示新一代旗艦機皇，分別推出5.8吋的Galaxy S9，以及6.2吋的Galaxy S9+，都承襲18.5:9螢幕比例與無邊際螢幕設計。

Galaxy S9和S9+共推出丁香紫、午夜黑、珊瑚藍、鈦灰銀4色，台灣上市顏色未定。台灣三星表示，Galaxy S9與S9+將於3月5日起開放預購，詳細上市時間及相關方案將後續提供。

觀察台灣的消費者偏好，三星預估Galaxy S9+大尺寸螢幕以及大容量的機型，將為主要銷售力道，預估銷售表現相較Galaxy S8系列同期成長10%。

Galaxy S9與S9+這次在喇叭、相機、超慢動作攝影等功能，均較上一代明顯提升。

其中內建上下雙喇叭(AKG專業調校)，支援杜比環繞音效(DOLBY ATMOS) ，音量更較上一代Galaxy S系列提升1.4倍，為聆聽帶來更佳純淨的完美音質與更立體環繞的空間感受。

Galaxy S9與S9+是三星首款搭載雙光圈鏡頭設計的手機，兩款皆配備1200萬畫素、F1.5和F2.4雙光圈、OIS光學防手震，與Dual Pixel快速自動對焦技術的廣角鏡，可自動辨識環境光源切換適合光圈，獲得更好的相片細節。

例如在光源充足的環境下，相機光圈會自動調整為F2.4光圈進行拍攝，呈現清晰美景。在低光源的環境中，則自動調整為業界最大F1.5大光圈，相機進光量大幅提升，加上再升級的「多重影像疊合技術」，一次快門可同時拍下12張照片(Galaxy S8為3張) 有效抑制雜訊，低光源拍攝成像品質相較前一代Galaxy S系列提升60%，暗處拍攝也能留下驚艷瞬間。

全新旗艦Galaxy S9與S9+為三星首款搭載「960fps超慢動作攝影」的手機，可將0.2秒內動作畫面延長至6.3秒，為讓使用者更能輕易捕捉瞬間時刻。

一支影片最高可錄製20次超慢動作瞬間，而三星更內建高達35種的背景音樂供慢速影片搭配，更可將影片轉成包含重複播放、倒轉或旋轉，３種不同效果的GIF檔，傳送給親朋好友分享這趣味時刻。

三星更提供兩種不同超慢動作攝影模式供選擇，包括「自動模式」可在無法預知動作何時發生的狀況下，可先預設「陷阱快門」，當方框中偵測到物體移動或動作，手機即會自動錄製超慢動作影片，不用擔心錯過，輕鬆紀錄一閃而逝的瞬間。