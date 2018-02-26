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三星S9亮相！雙光圈鏡頭、超慢動作攝影玩出新視野

2018-02-26 01:45聯合報 記者陳立儀╱即時報導

一年一度的MWC世界行動通訊大會登場，旗艦手機在開展前就搶先吸眼球，三星發表新一代旗艦機皇Samsung Galaxy S9、S9＋，除了延續「手機界的單眼」設計基因，同時也是三星首款搭載雙光圈鏡頭、960fps超慢動作攝影的機種，再創手機拍攝的新視野，預估銷售表現可望較Samsung Galaxy S8系列同期成長10%，3月16日率先在特定國家上市，台灣將於3月5日起開放預購。

三星去年全球手機市場銷售額較前年成長6%，旗艦機種Samsung Galaxy S8系列與Galaxy Note 8成功帶動市場需求，銷售量年增19.3%。Samsung Galaxy S系列在台灣也賣出漂亮成績，截至2017年底第1～8代銷量累計高達269萬支，尤其去年的Samsung Galaxy S8系列在預購期間曾創下1.5小時20,000台手機被搶購一空的紀錄。

螢幕尺寸與相機已成為消費者選購手機的首要條件，其中相機功能更受到千禧世代與女性青睞，因此Samsung Galaxy S9、S9＋再強化創新相機科技。5.8吋的S9、6.2吋的S9＋承襲18.5：9螢幕比例與雙曲面無邊際螢幕設計，並配備1,200萬畫素相機、F1.5和F2.4雙光圈、OIS光學防手震與Dual Pixel快速自動對焦技術的廣角鏡頭，可自動辨識環境光源、切換適合光圈，S9＋更搭載1,200萬畫素、F1.5大光圈、OIS光學防手震與2倍光學變焦的遠距鏡頭，可拍出媲美單眼相機的景深效果，還可即時預覽景深或拍攝後再調整；前置鏡頭則皆為800萬畫素、F1.7光圈、支援DIS數位防手震。

雙光圈設計的運作原理類似於人眼瞳孔的放大和縮放，在光源充足的環境下可自動調整為F2.4光圈進行拍攝，低光源時則自動調整為業界最大F1.5大光圈，大幅提升相機進光量，加上再升級的多重影像疊合技術，按一次快門可同時拍下12張照片，有效抑制雜訊，低光源拍攝成像品質相較前一代提升60%；也可選擇「專業模式」自由切換光圈。

960fps超慢動作攝影更為手機拍攝增添新玩法，可將0.2秒內的動作畫面延長至6.3秒，在自動模式下可先預設「陷阱快門」，當方框中偵測到物體移動或動作，就會自動錄製超慢動作影片，並能透過拉動自行調整方框位置，不必擔心錯過一閃即逝的瞬間，另可利用手動模式自行按下超慢動作錄製鍵；一支影片最高可錄製20次超慢動作瞬間，三星更內建35種背景音樂可搭配慢速影片，還能將影片轉為重複播放、倒轉、旋轉等3種不同效果的GIF檔方便分享，或是將超慢動作影片設置成手機桌面背景。

還有一個有趣的新功能，就是AR「虛擬人偶」功能，透過Samsung Galaxy S9、S9＋的自拍鏡頭，可依據個人五官創建專屬的虛擬人物，可判別100種表情和臉部動作，打造獨特的3D動畫表情，並能利用錄影加入語音訊息，手機還會自動產生虛擬人物的18款動態貼圖，可在WhatsApp、WeChat、facebook Messenger或簡訊使用，LINE目前尚未支援。

Samsung Galaxy S9、S9＋其他特色還包括內建上下雙喇叭AKG專業調校、支援杜比環繞音效（DOLBY ATMOS） 、IP68防水防塵、無線閃充與閃電快充、Samsung Pay、記憶卡最高可擴充至400GB，更首次支援同時啟動虹膜、臉部雙辨識解鎖，共推出丁香紫、午夜黑、珊瑚藍、鈦灰銀等4色，台灣上市顏色未定。

三星自家的Bixby智慧語音助理也再進化，拍下需要翻譯的文字後，即可直接顯示取代原文字，透過AR技術可透過定位搜尋附近餐廳資訊，將手機背面朝下會轉為地圖、手機背面朝向上方則會顯示天氣，出國旅遊時相當方便。

Samsung Galaxy S9、S9＋共推出珊瑚藍、午夜黑、鈦灰銀、丁香紫4...
Samsung Galaxy S9、S9＋共推出珊瑚藍、午夜黑、鈦灰銀、丁香紫4色，台灣上市顏色未定。圖／三星提供
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Samsung Galaxy S9、S9＋擁有全新的AR「虛擬人偶」功能，聊天更...
Samsung Galaxy S9、S9＋擁有全新的AR「虛擬人偶」功能，聊天更加生動有趣。圖／三星提供
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三星於MWC世界行動通訊大會展前發表新一代旗艦手機Samsumg Galaxy ...
三星於MWC世界行動通訊大會展前發表新一代旗艦手機Samsumg Galaxy S9、S9＋。圖／三星提供
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Samsung Galaxy S9＋採用1,200萬畫素雙主鏡頭，丁香紫色調搭配...
Samsung Galaxy S9＋採用1,200萬畫素雙主鏡頭，丁香紫色調搭配金屬質感，相當唯美夢幻。圖／三星提供
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三星於MWC世界行動通訊大會展前發表新一代旗艦手機Samsumg Galaxy ...
三星於MWC世界行動通訊大會展前發表新一代旗艦手機Samsumg Galaxy S9、S9＋。圖／三星提供
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Samsung Galaxy S9、S9＋的AR「虛擬人偶」功能可依據個人五官創...
Samsung Galaxy S9、S9＋的AR「虛擬人偶」功能可依據個人五官創建專屬的虛擬人物動態貼圖。圖／手機頁面截圖
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Bixby可透過定位搜尋附近餐廳資訊。記者陳立儀／攝影
Bixby可透過定位搜尋附近餐廳資訊。記者陳立儀／攝影
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Samsung Galaxy S9、S9＋的Bixby在搜尋AR地標之後，將手機...
Samsung Galaxy S9、S9＋的Bixby在搜尋AR地標之後，將手機向下就會顯示地圖，出國旅遊時尤其方便。記者陳立儀／攝影
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Samsung Galaxy S9、S9＋是三星首款搭載雙光圈鏡頭設計的手機。圖...
Samsung Galaxy S9、S9＋是三星首款搭載雙光圈鏡頭設計的手機。圖／三星提供
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