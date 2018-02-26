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Nokia經典復刻版又一發！滑蓋香蕉機8110再現

2018-02-26 01:41聯合報 記者陳立儀╱即時報導

HMD Global宣布Nokia再添4款Android新機，包括Nokia 7 Plus、全新Nokia 6、Nokia 8 Sirocco和Nokia 1；另外，繼Nokia 3310復刻版大受好評之後，有「香蕉機」之稱的滑蓋式Nokia 8110也將重出江湖，推出經典復刻版。

本次亮相的Nokia 7 Plus、全新Nokia 6、Nokia 8 Sirocco加入了Android One系列，透過Android Oreo系統，可享受多工處理、讓應用程式查詢和運作更快速的Instant Apps功能、60個全新表情符號和延長電池供電的應用程式。

Nokia 7 Plus搭配前後3顆蔡司認證鏡頭，後置蔡司雙鏡頭採用1,200萬廣角鏡頭與1,300萬長焦鏡頭模式，支援2倍光學無損變焦，並配備6吋18：9高畫質全螢幕及高電池續航力，建議售價399歐元（約合台幣14,552元），預計4月初起於全球陸續發售。

全新Nokia 6運行速度較上一代提升60%，配備後置蔡司雙鏡頭、USB Type-C快充，螢幕占比更高，同時還擁有Nokia空間音訊技術和原生、安全和最新的Android Oreo。5.5吋pOLED 2K全螢幕的Nokia 8 Sirocco搭配極窄金屬邊框，邊緣厚度僅2mm，並採用蔡司認證後置雙鏡頭，建議售價為749歐元（約合台幣27,316元），預計4月初起於全球陸續發售。

入門機種Nokia 1採用「Nokia Smile」設計，可隨心所欲替換Xpress-on彩色手機殼，推出暖紅、深藍兩色，建議售價85美元（約合台幣2,506元），預計4月初起於全球陸續發售，另外也將以零售價7.99美元（約合台幣236元）同步推出天藍、灰、黃、粉紅等4色手機殼。

Nokia 8110經典復刻版為4G手機，支援VoLTE通話，可下載Google Assistant、 Google Search、Google Maps、Facebook、Twitter等應用程式，同時還能透過Gmail或Outlook瀏覽電子郵件，將推出黑、黃兩色，建議售價為79歐元（約合台幣2,881元），預計5月起於全球陸續發售。

有「香蕉機」之稱的滑蓋式Nokia 8110將推出經典復刻版。圖／HMD Glo...
有「香蕉機」之稱的滑蓋式Nokia 8110將推出經典復刻版。圖／HMD Global提供
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Nokia 8 Sirocco採用5.5英寸pOLED 2K全螢幕，並搭配極窄金...
Nokia 8 Sirocco採用5.5英寸pOLED 2K全螢幕，並搭配極窄金屬邊框。圖／HMD Global提供
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HMD Global於MWC推出Nokia 7 Plus、全新Nokia 6、N...
HMD Global於MWC推出Nokia 7 Plus、全新Nokia 6、Nokia 8 Sirocco、Nokia 1和Nokia 8110經典復刻版。圖／HMD Global提供
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