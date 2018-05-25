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政院抗旱 6月底前不三階限水

2018-05-25 01:45經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

行政院長賴清德表示，在經濟部跨部會「旱災緊急應變小組」管控下，將以6月底前不實施...
行政院長賴清德表示，在經濟部跨部會「旱災緊急應變小組」管控下，將以6月底前不實施第三階段限水為目標。 記者楊萬雲／攝影
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行政院長賴清德昨（24）日表示，在經濟部跨部會「旱災緊急應變小組」管控下，將以6月底前不實施第三階段限水為目標。

所謂「三階限水」是指分區輪流或全區定時停止供水，例如2015年全台大旱時，桃園地區曾經進行「供五停二」（供水五天，停水兩天）限水。

據水利署全台水庫蓄水資料，石門水庫蓄水率剩約46%，翡翠水庫蓄水率則為56%；南台灣的曾文水庫，蓄水率更只降到6%以下，目前都仰賴曾文-南化水庫連通管，與南化水庫一起調度水源。

台南昨天起進入一階限水，南科管理局副局長蘇振綱表示，南科廠商早自去年10月起，就主動節約用水5%，南科廠商均已達到一階限水的標準，影響不大。

經濟日報提供
經濟日報提供
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經濟部水利署本周三召開水情會議，由於降雨不如預期，決議台南、澎湖從昨天起進入黃燈的「一階限水」，在離峰及特定時段減壓供水，行政機關及國營事業停止噴水池、澆灌、沖洗外牆等非必要供水。高雄因高屏溪流量尚屬正常，故本次沒有調整燈號。

行政院院會昨天臨時動議特別討論全國水情分析與因應作為，賴揆說，去年颱風季至目前的降雨持續偏少，受全球氣候變遷影響，對於乾旱及洪澇應更審慎因應，請經濟部密切掌控水情，並向民眾宣導節約用水觀念，也請持續進行穩定供水及逕流分擔策略。

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