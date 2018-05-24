核二下周再審 台南一階限水

2018-05-24 01:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



核二2號機今夏能否歸隊發電，下周一會是關鍵。 （本報系資料庫） 分享 facebook

電慌 橘燈警戒

原能會昨（23）日決定，將於下周一（28日）赴核二廠，召開核二2號機急停後的第五次審查會議，並到現場勘查台電承諾的改善措施是否已做到。

核二2號機今夏能否歸隊發電，下周一會是關鍵。入夏以來，國內用電量「創新高」消息不絕於耳，而且高溫也讓電廠故障機率增高。昨天上午，民營和平電廠1號機發生「破管」意外，台泥公司解聯維修，影響備轉容量率下約降1.6個百分點。

一般火力電廠機組設有鍋爐，透過燃燒煤炭、天然氣等燃料，產生熱蒸氣，並由爐管吸熱推動汽輪機發電，一台鍋爐約有全長達上百公里的爐管，長時間處於高溫高壓狀態，有時會出現劣化破管情況，因會造成熱蒸氣洩漏影響發電，需要停機待機組冷卻後檢修、更新爐管，並透過放射線照相等儀器確認破管已修復後，才能再恢復運轉發電。

昨天和平電廠1號機破管，加上鋒面過境帶來的降溫效果不如預期，昨天最高用電量在上午11點22分達3,489.2萬瓩，為今年用電次高紀錄，備轉容量率4.32%，為「供電警戒」的橘燈。

經濟日報提供 分享 facebook 截至昨天，台電仍有興達1號機及大潭6號機仍在歲修，預估5月底可以歸隊發電。

原能會核管處副處長李綺思表示，核二2號機能否重啟，當天現場不會准駁，而是要到彙整報告完成後，再經所有審查委員確認後，才會決定是否能重啟。確切需費時多少天，目前仍未定。

核二2號機在停機逾六百天後，年初原本已獲准在3月27日併聯發電，未料隔天即因蒸氣控制閥出狀況而跳機，讓高層面色鐵青。此後近二個月的時間內，原能會前後已召開過四次審查會議，並四度要求台電補件說明；最近一次的審查結果，還剩下十多個問題待釐清。

核二2號機裝置容量98.5萬瓩，若今夏加入發電，能讓備轉容量率增加3個百分點，不僅對台電電力調度增加彈性，也有助減少燃燒煤、天然氣等化石能源。

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水荒 黃燈亮了 台南一階限水

經濟部水利署昨（23）日召開水情會議，決定台南、澎湖將於今日進入黃燈的「一階限水」，在離峰及特定時段減壓供水，行政機關及國營事業停止噴水池、澆灌、沖洗外牆等非必要供水。

另外，目前為「 水情稍緊」綠燈的高雄，因高屏溪流量尚屬正常，故本次沒有調整燈號。苗栗則因水情穩定好轉，永和山水庫蓄水率達九成，明德水庫約六成，故解除警示，回到「水情正常」的藍燈。

經濟部指出，依據中央氣象局資料，南部地區梅雨通常於5月下旬開始，但今年5月迄今雨量明顯偏少，雖此時水庫之低水位情形並非過去少見，仍需提前因應。嘉南灌區一期稻作已實施供七日停七日加強灌溉措施節省水量，經評估可持續供灌至6月初順利完成一期稻作收割，並保留二個月民生及產業安全水量。

至於澎湖已由海淡廠增加至每日2萬噸最大出水量，約占用水量八成，不過，澎湖地區目前正值觀光旺季用水需求增加，為確保用水穩定，故於台南及澎湖地區實施第一階段限水。

經濟部表示，去年8月起由於無颱風帶來明顯降雨，經濟部察覺降雨可能不足，即啟動抗旱機制提前因應，透過水庫放水總量管制、跨區域供水調度、農業節水灌溉、自來水減壓供水及產業節水，至今已經節省總水量約5.2億噸，相當於一座曾文水庫容量。

依水利署評估現有各水庫蓄水量仍然保有二個月以上民生及產業安全用水，後續將會持續密切關注梅雨降雨情形，採取必要穩定用水措施，也呼籲全民共同節水抗旱。

【記者李珣瑛／新竹報導】南科管理局副局長蘇振綱昨（23）日證實，台南將自今（24）日起，進入「一階限水」，也就是停止非必要澆灌等用水。他說，南科廠商早自去年10月起，就自以節約5%用水自我要求，南科廠商均已達到一階限水的標準，影響不大。