熱島降溫抗空汙 盧秀燕領軍多箭齊發

2019-07-09 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



台中火力發電廠被視為中部空汙來源，「部分老舊機組除役」話題再起。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對氣候變遷、都市熱島效應與空氣汙染、減廢減碳等環境議題，台中市長盧秀燕昨多箭齊發，提出廿九項行動方針，要求市府各局處分短中長期推動。盧秀燕也再次向中央喊話，既然電力尚有餘裕，應淘汰台中火力電廠老舊機組，並支持減用四成生煤用量。

台中市八年前成立「低碳推動辦公室」，盼藉此落實低碳節能政策，昨天舉行今年度「低碳城市推動委員會」首次會議。

盧秀燕主持會議時說，面對氣候變遷、都市熱島與空氣汙染等議題，都與減碳息息相關，面對空汙、熱島效應及極端氣候等生活條件惡化，減碳更刻不容緩。

盧秀燕打趣說，「恐龍也以為牠們還有時間」，沒想到最後慘遭滅絕。會議決議三大目標，推動減碳、減廢、減空汙，要先公後私、光電倍增、韌性降溫等，讓台中更加宜居。

她說，減碳要以身作則，第一步就從市府各項建設的開工典禮做起，基於民俗要拜拜，有時一人一炷香，現場煙霧繚繞，各單位以後開工都要減香，主祭者一炷香即可。

台中市政府秘書長黃崇典說，這次會議提出「氣候變遷即刻行動方針」，分為短中長期規畫，共廿九項亮點策略，由各局處分工，短期策略一年內執行，中長期五年內要有行動。

台中市長盧秀燕昨再向中央喊話，要求讓中火部分機組除役，解決空汙問題。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

台中市都發局表示，今年三月通過鼓勵宜居建築回饋辦法，透過免計容積等措施，鼓勵打造建築的垂直綠化空間，提高城市綠覆率為市區降溫，改善熱島效應；市府將更大力推動公部門節電，盤點耗能燈具，導入節電成效分析，由公部門帶頭行動。

針對夏季高溫調適也有應變措施，當氣溫達攝氏卅八度，市府將在人口密集區派清潔隊在道路灑水降溫，公有廳舍屋頂、公園等灑水裝置也會啟動，降低市區溫度。

經發局表示，台中市推動公有屋頂標租設置太陽光電，以及要求用電大戶要設置用電量百分之十的再生能源設備，預計在民國一一一年前，要再增加一百ＭＶ太陽光電。環保局則提出減塑、減用一次性餐具和減少剩食等對策方向。

盧秀燕除再向中央喊話，呼籲中火老舊機組退場，也宣示中市府鎖定全市十八座燃煤工業鍋爐，要規畫輔導機制，在民國一一一年底全數改用潔淨燃料，致力改善空汙。