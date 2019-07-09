空品標準擬加嚴 彰縣工廠空汙費恐提高

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環保署擬加嚴懸浮微粒（PM10）、二氧化硫、二氧化氮、鉛等四大空氣汙染物的品質標準，牽動各縣市空氣汙染防制區畫分等級，草案最快月底公告。其中彰化縣因PM10空品標準趨嚴，空汙防制區恐從二級降為三級，屆時工廠空汙費徵收費率將提高，排汙時也要強制採用最佳可行控制技術。

去年空汙法修正規定，環保署每四年應檢討一次空氣品質標準，並依據空品標準畫分各縣市空氣汙染防制區等級。空品若未達標準會納入三級防制區，該地工廠將受到加強管制，以降低空汙排放量。一級防制區為國家公園及自然保護區等依法畫定的區域，二級防制區代表該地符合空氣品質標準。

環保署預告修法，未來懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、鉛等四大空氣汙染物標準將加嚴。

環保署指出，空汙防制區若掉到三級，代表空品不理想，應管制空汙排放量，既有或新設工廠將受更強約束，例如工廠須採用最佳可行控制技術來排汙。環保署所徵收的空汙費率也將提高。

環保署表示，其他縣市防制區未因各項空品標準加嚴受影響，現行懸浮微粒防制區已被列為三級的縣市，尚有雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣及金門縣。

彰化縣環保局長江培根表示，縣府已加強空汙防制措施，對於新的營建工程、大型開發案工地粒狀汙染減量，會投入更多人力執行，也會要求廠商加強減少揚塵等措施；逸散源部分會加強混凝土砂石業管制，與水利署河川局共同改善河川揚塵裸露地。

彰縣府經濟暨綠能發展處表示，目前正持續輔導工廠，將鍋爐燃料從重油或煤改用較潔淨的天然氣，或加裝汙染防制設備。

江培根說，汽機車等移動汙染源部分，會持續補助民眾汰除二行程機車及老舊機車，補助汰換一至三期柴油車或加裝防制設備。