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解決空汙 盧秀燕喊話中央：讓中火除役

2019-07-08 23:59聯合報 記者洪敬浤陳秋雲張語羚／連線報導

中台灣空汙嚴重，民眾去年舉辦反空汙大遊行。 圖／聯合報系資料照片
中台灣空汙嚴重，民眾去年舉辦反空汙大遊行。 圖／聯合報系資料照片
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為解決中台灣空汙問題，台中市長盧秀燕繼宣布明年將大砍台中火力電廠生煤使用量，昨天再向中央喊話，指全國近兩年新增六部發電機組，全國電力備載（應為備「轉」之口誤）容量增加到百分之十六，在供電有餘裕情形下，請中央同意讓中火機組除役。

台電：勿混淆備用與備轉

不過，台電昨表示，台電目標是把備「用」容量率提高到百分之十五，而不是中市府所說的備「轉」容量率，中市府若真的混淆「備用」與「備轉」，並據此做為減煤依據，將危及台中市民與全國人民的穩定供電。

「備用」是指機組正常發電下可提供最大發電容量，扣除全年度最高用電量後的差額，並沒有考慮歲休、故障等臨時性因素；「備轉」則為每日實際可調度發電容量扣掉瞬時最高用電量後的餘裕，也就是需扣除因歲檢修、故障、環保限制等因素而無法發電的機組。

台中市政府對中火出招頻仍，台中市環保局日前宣布減煤政策，從「許可量」改採「使用量」計算，明年一月下旬，中火生煤使用量將再砍四成。

台中燃煤鍋爐三年後退場

另外，中市府也鎖定境內七家、十八座燃煤工業鍋爐，規畫輔導機制，要求業者在民國一一一年底，全部改燒再生粒料、柴油或天然氣。中市府表示，屆時除中火外，台中所有燃煤鍋爐都將退場。

盧秀燕昨指出，依中央發布的訊息，近兩年全國新增六部發電機組，全國電力備轉容量增加到百分之十六，新增發電量達二百一十八億度電，中火十部機組減少五部，只減少一百二十一億度電，不會造成電力衝擊。

不過，台電表示，備用容量率高代表全年供需充足，不代表單日備轉容量率有餘，如同一個人長時間體能足以應付繁重工作，不代表每日體力均游刃有餘，以體能好為由苛扣糧食補給，必將影響某幾日工作量較大或體力較弱時的工作表現。

台電指出，新增上線的機組，已計入目前備轉容量率百分之十中，若應中市府要求在秋冬空汙季停用五部機組，備轉容量率恐降至百分之四以下，衝擊供電穩定。

對於台電指盧秀燕混淆備轉與備用，台中市新聞局長吳皇昇說，不管是備轉或備用，台電每年新增發電二一八億度，都是不爭的事實，發電量既然充足有餘，台中減少中火四成生煤使用量，要求中火部分機組除役，都是合理要求。

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