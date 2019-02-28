哇！北橫櫻花接力滿開 快來追「粉紅花雨」

北橫桃園段山櫻、富士、吉野數千株櫻花接力綻放，為山林綠地添上美麗色彩。 圖／恩愛農場、二馬山莊提供 分享 facebook

春節長假結束，迎接二二八假期，目前北橫桃園段山櫻、富士、吉野數千株櫻花接力綻放，花期較晚的千島櫻也正好趕上，熟門熟路的遊客早就先預訂農場民宿、露營區位，準備好好欣賞粉紅花雨。

冬末春初，只要是大晴天，到北橫桃園段海拔1600公尺的上巴陵，就能看到不能再藍的天空，「內行」的遊客一早上山賞櫻花。

沿線櫻花種類繁多

觀旅局表示，北橫沿線有多種櫻花，山櫻花、富士櫻、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、千島櫻、霧社櫻等接力綻放，粉紅佳人花期比較晚，與先前楓紅山野又是不同的美景。

霧社櫻白靄的花朵顯得素雅。 圖／桃園市觀光旅遊局提供 分享 facebook

中巴陵也有美景

以往遊客到北橫(台7線)桃園段賞櫻多半直奔上巴陵，其實在中巴陵也有值得停留的美景，像二馬山莊近30年陸續種植緋寒（台灣原生種）、昭和、千島、富士等多個櫻花品種，從71年算起已經種了近300株，昭和櫻已開花，千島櫻最近迎賓綻放，值得注意的是這裡的緋寒櫻花朵不下垂。

二馬山莊民宿只有4間，像這樣走小而美路線的農場，連假幾乎都滿房，不過非入住的遊客一樣能入園賞花不收費，雅興不減的話，點一杯咖啡，看著富士、吉野、千島櫻各自散發魅力。值得注意的是有的農場近年種植台灣特有珍稀的霧社櫻，白色的花朵在以紅粉系列為主的櫻花林道中更顯典雅。

順道逛大溪遊慈湖

北橫從大溪、復興交界的台7線起點都是山路，到二馬山莊車程約90分鐘，往恩愛、楓墅、觀雲(桃116線)與其他農場要兩小時。如果是兩天一夜行程，建議第一天上午先逛大溪老街、慈湖兩蔣文化園區、後慈湖(有導覽要預約)，或直接到角板山走走，這些景點都在台7線邊交通方便。

兩蔣文化園區是全台唯一收集兩蔣和和少數孫中山塑像的觀光園區。 記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

遊客也可以選擇台7線抵達羅浮前轉桃115線遊覽東眼山（也有櫻花），或到羅浮靠近內溪派出所接桃115線轉往小烏來、天空步道，沿線標識清楚，不致於繞路。

住宿的旅客第二天一早用過餐先放慢腳步賞櫻，再開車到神木區，從二馬山莊往神木區只有7公里10多分鐘車程，在神木區盡情享受、欣賞台灣獨有的數千年檜巨木群，滿滿的芬多精。如果在山上住三天兩夜，建議台7線從神木群再往上開車約25至30分鐘車程，到桃園、宜蘭交界的「明池」，適合遊憩健走，還可以一覽泰雅族文化特色。

天空繩橋是北橫新亮點之一。 圖／桃園市觀光旅遊局提供 分享 facebook

不妨挑戰巴陵古道

除了農場的餐食，想嘗道地山上美食，不妨考慮上巴陵幾家餐廳像「山珍」、「山源」。北橫還有「巴陵古道」約半小時能走完，從拉拉山遊客中心出發是下坡路比較輕鬆，從巴陵橋出發一路上坡對腿力是小考驗。

桃園市觀光旅遊局從2月25日起至3月24日推出「北橫櫻花季」，今年還新增攝影比賽，金牌高達5萬元獎金，收件到3月15日。

今年北橫櫻花季系列活動除了攝影，觀旅局也鼓勵自行車好友參加「櫻花勇士」完騎認證，3月9、16日拉拉山站和10、17日東眼山站，採網路事先報名，會在上述粉團、官網公布報名時間每天限額300名，網路報名結束若還有名額，可到頭寮經國紀念館起站集章處報名。

另外，北橫櫻花季在拉拉山遊客中心還有6個場次櫻花季音樂活動，分別為3月9、10、16、17、23、24日上午10點至中午。