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米奇米妮冒雨遊行 台北燈節氣氛歡樂

2019-02-24 16:28中央社 台北24日電

台北燈節踩街嘉年華今天下午3點登場，只見米奇、米妮等迪士尼人偶一出場，立刻吸引不...
台北燈節踩街嘉年華今天下午3點登場，只見米奇、米妮等迪士尼人偶一出場，立刻吸引不少民眾目光，還有小朋友開心尖叫，大喊米奇好可愛。聯合報系記者邱瓊玉／攝影
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儘管陰雨綿綿，東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行今天下午仍熱鬧登場，在「Happy Celebration」主題曲圍繞下，可愛的米奇、米妮、布魯托開心擺動，現場氣氛歡騰。

為期9天的台北燈節今天畫下句點，踩街嘉年華遊行下午3時拉開序幕，由中華路一段與開封街口為起點，沿中華路直行至中華路一段與貴陽街口，共分為「光榮城市」、「豬事大吉」、「國際都會」、「活力台北」等4主題。

踩街嘉年華共有超過30個團隊、9輛花車、近千人參與，其中，最大亮點就是東京迪士尼度假區35週年慶特別遊行。

儘管天公不作美，可愛的米奇、米妮、布魯托、達菲熊穿上透明雨衣，站在迪士尼花車上開心擺動、揮手，搭配主題曲「Happy Celebration」，幾乎「原汁原味」呈現，相當精彩。

今年逢豬年，台北燈節主角「豬寶」、知名動畫角色佩佩豬自然是主角，加入遊行行列；而台北市吉祥物熊讚頭上戴著燈泡裝飾，一路上蹦蹦跳跳，並與民眾互動，模樣可愛。

其他遊行隊伍還有北士商樂儀旗隊、中正高中儀隊、北投國中舞獅隊、景美女中樂儀旗隊、景文高中啦啦隊、北一女中樂儀旗隊、開南商工啦啦隊等各校樂儀旗隊；此外，還有即將成真火舞團帶來的火舞、FOCA福爾摩沙馬戲團的表演，民眾看得目不轉睛。

迪士尼東京景美女中
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