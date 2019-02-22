台北燈節迪士尼遊行「民眾觀賞區」公布了！想提早佔位先筆記

2019-02-22 15:45 聯合新聞網 BabyHome



圖片來源／北市府觀傳局 分享 facebook 【編輯：武美齡】

眾所矚目的台北燈節迪士尼遊行引起討論熱潮，許多親子家庭想提早前往，取得最佳觀看位置，北市府最新公告出遊行的「民眾觀賞區」，包含中華路一段上的兩個大車道，以及遊行主表演區位於定點路口，想提早佔位先筆記起來吧！

2019年台北燈節的踩街嘉年華遊行將在108年2月24日下午3時登場，以福星國小（中華路、開封街口）為起點，沿中華路一路直行至中華路及貴陽街口。遊行隊伍中，最受矚目的是首度來台日本東京迪士尼度假區，原汁原味「東京迪士尼度假區 35 週年慶特別遊行」，米奇等迪士尼明星將攜手參加，與大家分享東京迪士尼度假區歡慶開園 35 週年的喜悅。

在遊行表演中，迪士尼明星們將會乘坐特別遊行專用的花車「Dream Cruiser III」登場，與現場的朋友見面致意。包含「東京迪士尼度假區親善大使．野口步美」、「東京迪士尼度假區舞者」、以及台北市約80名小朋友也會一同參與演出！

遊行其他精采看點

1.粉紅豬小妹：佩佩與弟弟喬治也將參加踩街遊行，他們將帶著「海底小縱隊」的成員一起與大家見面。

2.OPEN！家族：深受大家喜愛的OPEN！家族也將首度出現在台北燈節的遊行隊伍中。

3.熊讚：去年在雙十國慶廣受好評的熊讚花車將再度登場。

4.日本吉祥物：千葉縣「千葉君」、靜岡縣濱松市「家康君」。

5.福爾摩沙馬戲團：邊表演邊遊行。

圖片來源／北市府觀傳局 分享 facebook 台北燈節踩街嘉年華遊行「民眾觀賞區」

遊行時間：2019/2/24（日） 15：00 ~ 17：00

遊行起點：福星國小，沿中華路一段（開封街 → 貴陽街）

綠色：踩街遊行區域

紫色：民眾觀賞區

橘色：緊急通道

紅色區塊：主表演區（中華路一段、衡陽路口）

圖片來源／北市府觀傳局 分享 facebook 交通管制

市府交通局特別提醒，2月24日當天中午12點到晚上18點進行交通管制如下，且含景觀人行陸橋淨空。

圖片來源／2019臺北燈節 分享 facebook 周邊廁所

1.西門捷運站

2.北門捷運站

3.中華路一段周邊附設廁所的連鎖店家

-摩斯漢堡中華店（中華路一段80號）

-遠東百貨寶慶店（寶慶路32號）

-星巴克漢中店（漢中街51號）

-肯德基峨嵋店（峨嵋街14-16號）

（私人店家最好事先詢問是否可外借再使用較妥當）

備註：遊行有可能受天候等影響而取消或變更部分內容

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