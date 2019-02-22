台灣燈會停車一晚被收費2千 車主發文討拍反被罵

2019-02-22 10:33 聯合新聞網 綜合報導



在屏東大鵬灣燈會附近，發生了一起停車糾紛，雙方眾說紛紜讓網友看了霧煞煞。示意圖／Ingimage 分享 facebook

有錢不一定是大爺！屏東的大鵬灣燈會吸引許多民眾前去朝聖，但有網友在《屏東人屏東事》發文，他指出燈會附近停車場一次收費200元，他當時因喝醉無法牽車，沒想到隔天牽車時，業者竟向他收2千元停車費，他將此事透過文章寫出，勸其他網友別去這間停車場。而文章一出有許多人怒批業者太黑心，但業者在文章底下喊冤讓劇情大逆轉，更多網友認為業者根本是菩薩！

原Po車主在《屏東人屏東事》中發文，他表示此間停車場「收費2百不限時間」，他當時因為喝醉不能開車，隔天早上11時要去牽車時，業者竟然向他收費2千元，他認為對方獅子大開口報警處理，車主表示「但是只能用提告的方式，我出外人不想惹事，所以就給了！只希望大家能知道這件事情。」

網友看了貼文，紛紛為車主抱不平，認為業者的行為太不可取，「太誇張了，搶錢也不是這樣」、「檢舉他未申請營利登記停車場，違規營業收費！」、「原來車子過夜要破千阿」、「太扯了」。

但劇情急轉直下，停車場員工跳出來喊冤解釋。停車場的收費是一次150元只到晚間10時，跟原Po車主說的「收費2百不限時間」不同，會有此規定是因為停車場會等全部車輛離開後才下班。而業者等這位車主等到半夜12點多，才撥電話給他，但車主只回無法來牽車，硬拖業者的下班時間。

業者表示「我們無法過夜及無法負代保管的責任」，車主竟失控大飆國罵還嗆「多少錢都沒關係，開停車場的不要這麼囂張」，就掛電話。業者擔心車子被偷走，便在停車場顧了一整晚的車，直到車主的員工來取車，業者向車主收費，對方只回「我老板丟了一句最多給你500元」，雙方因收費標準僵持不下，只好找來警察協調。

警察了解狀況後，要求車主必須付費才能離開。停車場員工表示「試問，我老闆有錯嗎？我們停車場的工讀生就該被罵三字經嗎？我們老闆很疼我們，如果我們有錯為何警察會請車主付錢」。業者請大家評評理，收費2千元是員工幫忙顧整晚車的費用，業者也強調他們是合法經營的停車場。

而網友看了業者澄清文，紛紛回應「所以有時候不能聽單方面說詞」、「現在是看誰先Po文誰比較大聲就對了？樓主中間好像省了一大段沒說，只挑自己有利的？」、「覺得業者好像沒錯…因為他們有附保管責任而且還一整晚…」、「你們（業者）很有良心了」。

車主在文中表示自己是喝醉才沒辦法取車。圖截取自《屏東人屏東事》 分享 facebook