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鹽水蜂炮PM2.5最高濃度 平日117倍

2019-02-20 23:50聯合報 記者謝進盛修瑞瑩／台南報導

鹽水蜂炮活動結束，當地商家主動清掃炮屑。 記者謝進盛／攝影
鹽水蜂炮活動結束，當地商家主動清掃炮屑。 記者謝進盛／攝影
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2天1夜台南鹽水蜂炮昨清晨落幕，留下大批沖天炮屑等垃圾，環保局總動員清運16.24公噸垃圾，不少商家也主動協助，中午已恢復市容，鹽水蜂炮PM2.5最高濃度，竟是平日的117倍。

環保局表示，高濃度是短時間現象且影響區域範圍有限，現場民眾戴口罩等防護裝備俱全，煙霧對身體影響有限。元宵節當天南風持續吹拂，有利南部地區空氣汙染擴散，環保署監測站數值顯示，空氣品質維持在良好及普通等級。

環保局動員鄰近清潔隊157名人力及36輛垃圾車、掃（洗）街車及鏟裝機等機具，昨清晨5時開始清理炮屑及垃圾，鹽水居民也拿掃把協助，共清理16.24公噸垃圾，垃圾量比去年減少6.63公噸。

外界關切的蜂炮PM2.5問題，環保局指出，高峰值落在前晚9時鹽水國中操場集中施放區，依據微型感測器監測顯示，當晚9時至10時蜂炮施放高峰期間，PM2.5濃度曾一度高達3,022μg/m3後逐漸下降，濃度每小時平均值338μg/m3，是前一天平均濃度（25.9μg/m3）的13倍，高峰期則是117倍。

台南市政府民政局表示，根據鹽水武廟資料，2天鹽水蜂炮廟會活動湧入約65萬人次，比去年60萬略成長，原因可能是好天氣，且月津港燈節拉抬人氣。

文化局也說，今年月津港燈節活動，網路討論熱烈，今年春節9天年假約吸引39萬人次，估計下月3日落幕時，可望突破70萬人次大關。

PM2.5鹽水蜂炮月津港
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