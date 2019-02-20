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台北燈節24日閉幕 北市交管要留意

2019-02-20 16:25中央社 台北20日電

台北燈節24日舉行踩街遊行及閉幕典禮，台北市警察局交通警察大隊今天指出，因應大量參觀人潮，北市西區燈會周遭當天中午12時至晚間10時將交管及加強取締違停。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，「2019台北燈節」於16日開幕，預定24日下午3時至5時舉行踩街遊行、晚間7時至9時舉行閉幕暨頒獎典禮，估計將有大量人潮前往參觀。

為維護燈會活動交通秩序與安全，交通警察大隊指出，24日當天將交通管制，以維護秩序。

首先，踩街遊行活動部分，將於24日中午12時至晚間6時進行管制；管制範圍包括中華路、開封街及武昌街、洛陽街、漢口街及峨眉街、延平南路、成都路、漢中街、衡陽路、長沙街。

另，洛陽街封閉西往東車道、漢中街封閉南往北車道、長沙街封閉西往東車道；中華路景觀天橋封閉；成都路、漢中街、衡陽路配合活動管制至當晚10時。

其次，燈會閉幕活動管制自24日晚間6時至10時止；管制路段有成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-長沙街，內江街-長沙街管制往北車道）、衡陽路（中華路-延平南路）。

交通警察大隊提醒，燈會活動期間將加強取締周邊市民大道、忠孝西路、重慶南路、中山南路、環河南路、愛國西路等路段違規停車，請民眾多加留意、提前改道。

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