平溪上廁所收20元很丟臉？ 他發出貼文卻遭網友砲轟

2019-02-19 21:39 聯合新聞網 綜合報導



男網友在網路抱怨去平溪上廁所要付20元，貼文一出竟引來大批網友砲轟。圖片來源／爆料公社 分享 facebook

一名男網友在臉書表示，自己到平溪看天燈，沒想到去當地上廁所，竟要付20元的使用費，讓他氣的大罵，「上洗手間還要二十元，丟台灣人的臉」。貼文一出，立刻引發網友暴動，網友怒嗆，「使用者付費，哪裡丟臉了？」

男網友在《爆料公社》貼出照片，並在文中寫道：「來平溪看天燈，上洗手間還要20元，丟台灣人的臉」。只見照片中的場景並非一般公共廁所，疑似為私人的住家民宅，民宅旁還立著一塊告示牌寫著，「WC 20 使用者付費」的字樣。

貼文發出短短兩個小時，就吸引近1.3萬名網友按讚，更累積了超過9000則的留言。網友紛紛反駁原PO的看法，「使用者付費很合理啊」、「只要乾淨，50都沒問題」、「又不是公廁，收費很合理啊！」，也有網友怒酸，「20花不起嗎？」、「水電不用錢？」、「覺得可以免費使用的心態，才是丟臺灣人的臉！」

部分網友則發表看法，認為跟國外比起來台灣已經很好了，「國外很多地方也是要付費」、「在歐洲就算吃麥當勞，要上廁所還是要付費的」、「新加坡也是要付錢啊，衛生紙還要另外買咧」，也有網友給原PO建議，「平溪車站有公共廁所，老街內也有三座流廁，不然全家、7-11的廁所也可以上」。