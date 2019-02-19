體驗肉身寒單遭炮炸 外籍學生：學到信任

2019-02-19 18:44 中央社 台東縣19日電



來自墨西哥的交換學生雅各，體驗台東元宵節炮炸肉身寒單活動。聯合報系記者尤聰光／攝影 分享 facebook 台東元宵重頭戲炮炸寒單爺，外籍交換生扮肉身寒單體驗炮炸，豎起拇指說「很好」；澳洲遊客則要求「炸真的」，炸的遍體鱗傷喊過癮。

慶元宵，台東市區從昨晚開始熱鬧滾滾，陣頭從郊外進入台東市，街道上商家設香案迎接，鞭炮聲不絕於耳。

今天下午，重頭戲登場，近20場的炮炸肉身寒單開炸，玄武堂和往年一樣舉辦外籍交換生體驗炮炸寒單，分別有來自巴西、法國、匈牙利、美國、德國、義大利、墨西哥等19個國家的200位交換學生，有7名男學生體驗炮炸，其他學生則擔任炮手。

雖然玄武堂炮手未直接將鞭炮丟擲學生身上，但震耳欲聾的炮聲仍相當震撼，來自匈牙利的學生身體被炸了幾處傷口，他說，「很過癮不會怕」。

來自德國的學生則說，一點也不怕，他學到了信任，信任你的信仰，相信神明會保佑他，更要相信自己「做的到」，有機會他還要來台東炸一次。

另外，澳洲遊客第一次上轎，炮手並未將鞭炮往他身上丟，他覺得不過癮，要求玄武堂再給他一次機會，「要玩真的」，炮手如他所願，將鞭炮往他身上扔，體驗真的炮炸寒單，果然被炸得遍體鱗傷，但他仍豎起大拇指說「OK」。

除了炮炸肉身寒單，另一項重頭戲是陣頭遶境也在下午展開，今年特色為台東天后宮成立神將團及轎前鑼，跟天后宮延請台南高蹺隊及12婆姐隊來熱場參與展現推展民俗之特色，總共有27個陣頭和廟宇參與。

台東市區今天中午過後鞭炮聲此起彼落，將熱鬧到明天，最後一場炮炸寒單於23日晚上在台東海濱公園國際地標。