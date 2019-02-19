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奪台灣燈會花燈賽燈王 中監收容人振奮

2019-02-19 18:44中央社 台中19日電

台中監獄以「富貴呈祥」拿下機關團體組燈王。圖／屏東縣政府提供
台中監獄以「富貴呈祥」拿下機關團體組燈王。圖／屏東縣政府提供
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2019台灣燈會今天起至3月3日在屏東縣舉行，除主燈外，也展示全國花燈競賽作品，其中台中監獄的花燈「富貴呈祥」，拿下機關團體組「燈王」，讓參與製作的收容人都相當振奮。

今年的台灣燈會分為大鵬灣主燈區、屏東及東港小燈區，總計38公頃的展區有20個燈區、184個主題燈。

今年全國花燈競賽參賽作品達606件，屏東縣政府17日公布各組「燈王」，由屏東縣瓦磘國小、明正國中、台南市光華高中及台中監獄製作的花燈，拿下2019台灣燈會各組燈王。

台中監獄今天發布新聞稿指出，台中監獄的作品「富貴呈祥」拿下機關團體組燈王，從製作發想、構圖設計、骨架結構、燈光配置、機關巧思到繃布彩繪等，都是由收容人歷經無數次討論修改才完成。

作品中孔雀開屏、振動的羽毛代表著台灣燈會的所在地「屏東」，朵朵顏色艷麗的牡丹，充滿著富貴的氛圍，盛放的桃花，象徵著南部農漁產的富庶豐收。

此外，花燈以「鏤空」方式來呈現是一項創新，可將整體效果、造型、創意、燈光及技巧等項目，呈現出精湛的效果。

台中監獄指出，「富貴呈祥」展現主題象徵經濟的復甦、生活的安定，另參賽的兩座「瀛華盛會」、「八戒」花燈也獲得優等獎項。

「瀛華盛會」代表海洋裡一年一度的盛會，栩栩如生的海洋生物攜眷共襄盛舉；另座花燈「八戒」因今年適逢豬年，八戒跟隨唐三藏到西天取經，途中改掉缺點與毛病，最終修成正果，八戒的轉變足為世人借鏡。

台中監獄表示，3件作品都是矯正人員與收容人辛苦製作的結晶，獲獎消息傳回，製作團隊都相當振奮，並認為汗水沒白流，甚至流下感動的眼淚，也表示要將榮耀訊息跟家人分享。

台灣燈會花燈監獄
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