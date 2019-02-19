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中台灣元宵燈會 日本青森睡魔花燈點燈

2019-02-19 18:44中央社 台中19日電

今天是元宵節，中台灣元宵燈會在16日點亮主燈「御天飛行豬」後，今晚為日本青森縣平川市的睡魔花燈舉行擊鼓點燈儀式，市府呼籲賞燈的民眾最好利用大眾運輸工具到場。

「2019中台灣元宵燈會」16日開幕以來，每天都吸引眾多遊客賞燈，今天是元宵節，台中市政府觀光旅遊局晚上在文心森林公園圓滿劇場舉辦元宵節晚會，也為日本青森縣平川市的睡魔花燈舉行擊鼓點燈儀式，由台中市副市長令狐榮達及日本平川市長長尾忠行共同出席擊鼓點燈。

觀旅局表示，中台灣元宵燈會睽違4年回到文心森林公園舉行，由於大眾運輸交通便利，周邊人口稠密，且四面八方都有出入口，賞燈更方便。今年各式主燈及主題燈別出心裁，開幕以來每天都有滿滿人潮，原先設定的百萬參觀人次目標，可望提早在第4天達成。

觀旅局指出，這屆燈會最特別的設計，包括御天飛行豬、珍奶皮克豬、后里馬有豬、落雨光廊等，不分白天跟晚上，各主題燈都擠滿拍照人潮。

觀旅局長林筱淇表示，燈會籌備集眾人之力，看到許多家庭全家出動感到相當欣慰。以拍照熱點「落雨光廊」為例，贊助者是由台中多名自立自強的媽媽們，用手工一針一線縫製170隻傘，不只為燈會增色，也同時幫助許多家庭。無數像這類感心小故事，讓中台灣燈會成為最有溫度的燈會。

交通方面，觀旅局表示，開幕以來持續宣導妥善利用公共運輸，現場指揮交通員警也全力投入，文心森林公園附近交通流量雖比平日大，但並沒嚴重事故或特殊狀況產生。也提醒賞燈民眾最好利用大眾運輸工具到場。

台灣燈會元宵節
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