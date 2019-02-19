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高雄燈會沒有稀有怪 寶可夢玩家看破遊戲規則：廢到爆

2019-02-19 14:28聯合新聞網 綜合報導

寶可夢遊戲 Pokémon Go 推出時間雖然已久，玩家們的數量和興緻至今依然高昂，也創造出不少寶可夢商機。

去年嘉義主辦的燈會結合Pokémon GO 稀有寶可夢，成功創造話題也吸引來許多玩家，11月台南的寶可夢Safari Zone活動更是吸引了5億人潮。近來話題不斷的高雄燈會昨日在粉絲團宣佈推出燈會期間限定的寶可夢活動，活動內容卻「一口氣得罪全台寶友」。

為宣傳高雄燈會舉辦的寶可夢活動由於太過陽春，又顯然不明白寶可夢遊戲規則，被批評「...
為宣傳高雄燈會舉辦的寶可夢活動由於太過陽春，又顯然不明白寶可夢遊戲規則，被批評「把寶友都當北七」。圖擷自 FB:高雄燈會藝術節 Kaohsiung Lantern Festival
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高雄燈會藝術節粉絲頁昨日發文，「為了讓燈會再掀活動高潮，市府觀光局增加寶可夢撒花活動」，要於今明兩天於愛河河畔連續24小時撒櫻花。並為貼文加上「賞燈還可抓稀有怪」的標籤。把灑花活動塑造成特別的寶可夢活動，讓寶可夢玩家們感到相當錯扼，而灑花並不會吸引稀有怪現身也讓人質疑此活動是「作假」，意圖欺騙玩家。

許多網友們在活動貼文下留言，指責主辦單位高雄市觀光局「辦這個真的廢到爆」、「稀有怪就決定是愛河邊的鯉魚王了！」、「市府真的很用心在搞笑這塊」，認為主辦單位搞不清楚「灑花是小孩大人老人都可以做到的事情」、「我家附近就有了還要特地跑愛河？」，還有人指出這樣也能稱活動的話「大安森林公園不就天天24小時都在活動」。

有玩家特地將高雄燈會的活動內容花費換算出來，「燈會灑花1000-2200共12小時，一個補給站只需2個模組。1個模組100皮幣，粗估灑花地區只有不到25個補給站，25*2*100=5000皮幣，約莫為台幣1190。」酸溜溜的稱讚這個活動「真是經濟實惠」。

網友認為這類活動除了「跟去年嘉義、台南奇美等活動」完全不同等級，也顯然不是和Pokémon Go官方合作的活動。不但被視為「沒誠意」，也好像「把寶友都當北七」。

寶可夢燈會
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