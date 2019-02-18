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新埔花燈迎天穿日 新竹縣邀民眾踩街輕旅行

2019-02-18 19:10中央社 新竹縣18日電

新竹縣「2019新埔花燈迎天穿」系列活動，將於明天元宵節展開，新竹縣長楊文科邀民眾23、24日到新埔鎮欣賞戲劇與踩街活動，體驗震撼的「會移動的花燈」。

楊文科表示，「迎花燈」是新埔具有客家特色的盛大活動之一，今年推出4大特色花燈與「豬」年環環相扣，包括「諸事（豬獅）大吉」、「花開富貴．圓滿如意」、「圓滿如意燈籠」及「客家獅」巨燈。

楊文科說，活動串連元宵節及客家天穿日，推出傳統戲曲、踩街文化及輕旅行等豐富活動，邀民眾共襄盛舉，到新埔鎮欣賞會移動的花燈藝術。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，23日晚間6時30分在新埔藝文廣場，邀請客家劇團演出戲劇「丈母娘看婿郎」；24日上午8時30分有千人健走活動，傍晚則是重頭戲「花燈迎天穿踩街活動」，由超過40個隊伍帶來客家藝文、台灣傳統陣頭、特技雜耍等精彩演出，會移動的大型花燈也將亮相。

新埔鎮長林保祿說，新埔花燈歷史悠久，也具特色及代表性，更流傳著「北天燈、南烽炮、會移動的花燈在新埔」的名號，今年新埔花燈迎天穿踩街活動，沿著新埔鎮中正路踩街，全長1.2公里，會相當熱鬧震撼。

林保祿表示，23、24日下午5時30分，民眾只要到晚會及踩街活動現場，參與小活動即可兌換「豬」事大吉造型小提燈，限量3000份。其他活動詳情可上臉書「花現新埔歡迎來聊」粉絲專頁查詢。

花燈新竹楊文科
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