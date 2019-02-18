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南投燈會打造亮點 盼攜手日本足利花卉公園

2019-02-18 18:00中央社 南投縣18日電

部分民眾批評南投燈會太多中國元素，為展現更多元風貌，南投縣政府與日本足利花卉公園營運公司洽談合作，盼使旅客明年來到南投燈會某燈區，有彷彿置身足利花卉公園感覺。

日本足利花卉公園營運公司社長早川公一郎今天率隊拜訪南投縣政府，由南投縣長林明溱、副縣長陳正昇接待，雙方洽談明年南投燈會合作機會，以創造多贏局面，雙方交換禮物後，早川公一郎等人下午參觀南投燈會，並將欣賞晚間中國大陸重慶「銅梁火龍」表演。

林明溱說，足利花卉公園以花卉與彩燈聞名，每年吸引大量人潮，南投燈會今年大受歡迎的「光毯花園」燈區，就是副縣長陳正昇去年考察展現的成果；足利花卉公園每個月綻放不同花卉，並規劃多元主題，被美國有線電視新聞網(CNN)選為世界10大夢幻旅遊景點。

林明溱表示，南投燈會參考足利花卉公園，突破傳統花燈思維，利用南投會展中心後方1萬2000平方公尺土地，以城堡、噴泉等主題打造光毯花園燈區，春節期間成功吸引數百萬人次到南投旅遊，明年燈會將研擬配合動態投影技術，將光毯延伸牆面，並與足利花卉公園合作，布燈塑造足利花卉公園特有圖案與氣氛。

早川公一郎透過翻譯說，園內最有名的花，就是5月左右的紫藤花，光去年5月、6月就吸引77萬觀光人次，其中台灣人占15萬人次，顯示台灣人對日本觀光旅遊重要性，希望明年合作協助南投燈會打造不同亮點，也可行銷足利花卉公園，為彼此帶來更多旅客。

燈會林明溱考察
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