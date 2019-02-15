金門元宵燈會 富足天豬萌飛

2019-02-15 23:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門報導



金門縣文化局今天開記者會，文化局長許正芳（左四）與同仁，展示今年設計的各款元宵提燈。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門元宵燈會19日登場，今年特別邀請台灣知名燈藝大師梁添發操刀設計，以「飛天萌豬」為概念發想的主題燈組「富足天豬」，並結合光雕與煙霧，藉著舞動的翅膀與頭部左右微動，相當可愛、討喜，令觀賞者驚豔。

金門元宵燈會今年特別有請台灣知名的燈藝大師梁添發操刀設計，以飛天萌豬為概念發想的主題燈組-「富足天豬」。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門縣文化局長許正芳表示，今年規劃「金豬報喜鬧元宵」主題，「白天樂遊金門，晚上賞花燈」，並藉著主題花燈動態展演以及元宵晚會、猜燈謎、花燈競賽、彩繪燈籠及手作元宵湯圓等系列活動，讓金門元宵燈會增添魅力。

金門元宵燈會以金門鎮總兵署為主展場，設置主燈及機關團體競賽燈組，周邊場域則設置附屬特色燈組及學生競賽燈組。主燈「富足天豬」是以飛天萌豬為概念發想，設計成「喜迎金豬．乘夢飛翔」創意動態花燈。

另，今年附屬特色燈組以「金豬報喜」為主題，設置在金門鎮總兵署的印象金門燈組，是以金門IG打卡的牡蠣人與時下最流行的自拍棒與遊客互動；在浯江書院的扭蛋送好禮是以風獅爺造型的扭蛋機花燈，每日提供百名遊客免費玩賞，增添趣味與行銷金門。

文化局今年也設計4款小提燈，有飛天小豬、具金門意象的花帔豬和風獅爺，以及會走路的小花豬。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

文化局也在其他景點設置了不同燈組，今年也設計4款小提燈，有飛天小豬、具金門意象的花帔豬和風獅爺，以及會走路的小花豬，每隻都相當可愛，19日當天下午5時30分在總兵署前廣場發送。