中台灣燈會試燈 御天飛行豬酷炫現身

2019-02-15 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中報導



2019中台灣元宵燈會將從今天起到24日登場，台中市副市長令狐榮達昨晚到台中文心森林公園試燈，今年以「福滿迎豬」為主題，12公尺高的主燈「御天飛行豬」亮相，結合聲光雷射與機械律動的主燈秀氣勢磅礡，震撼全場。

中台灣元宵燈會「御天飛行豬」主燈秀結合聲光雷射，氣勢磅礡。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

中台灣元宵燈會今年邁入第20年，主燈是「御天飛行豬」，圓滿外型的粉紅豬穿飛行外套一飛沖天，象徵「台中飛向國際、經濟起飛」，主燈秀結合周邊燈光效果，以雷射特效搭配客製化主題曲，呈現絢麗光影表演。主燈秀在燈會期間每晚7時至10時整點開演，每場次約3分鐘。

今年燈會緊扣台中意象與生肖豬年，除了主燈外，還有15座4公尺高的台中特色傳統花燈，結合台中農產品、梧棲漁港、后里馬場、台中國際機場等意象。5座大型充氣發光創意主題燈也創意大爆發，融入珍珠奶茶、太陽餅、山櫻花等意象；

為配合台中花博，也規畫12座花博石虎家族主題燈，以及1座日本睡魔扇形花燈，璀璨燈光，點亮文心森林公園夜空。

小提燈「飛天豬」嘴巴與翅膀會擺動。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

民眾期待的小提燈，今年以「飛天豬」為造型，拉動小提燈下方拉桿，飛天豬的嘴巴與翅膀會擺動，燈會首四日2月16日至19日，每晚6時在燈會現場免費發送。日本青森縣平川市也準備3000個睡魔小花燈，2月19日晚上7點半於現場贈送。

台中市觀旅局指出，為避免燈會期間燈區周邊造成塞車或違停，民眾多利用大眾運輸前往燈區；燈區周邊的「文心森林公園停車場」及「廣兼停95停車場」有較多停車格位。市府也安排復康巴士接駁前往燈區，身障遊客可於搭乘日3天前以電話預約。