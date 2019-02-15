親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

擺數十年不爛！珠峰大本營遊客止步 這種垃圾實在太棘手...

香港影帝任達華免費代言高雄醫療觀光 品嚐美食小吃

台南鹽水蜂炮將登場 警方公布元宵交管

2019-02-15 11:40中央社 台南15日電

元宵夜的台南鹽水蜂炮聞名海內外，台南市警局新營分局今天公布19日元宵節的交通管制時間及路段，且呼籲遊客全身防護，以免受傷。

新營分局規畫的鹽水區交通管制路線，主要集中在172線及台19線，管制時間從19日下午3時起，管制路段包括忠孝路、信義路口；忠孝路、南門路口；忠孝路、南太路口；忠孝路、月津路口；仁愛路、金和路口；朝琴路、和平路口。

172線（新營交流道復興路至忠孝路與南太路段）如遇車流壅塞、或神轎抵達時，將實施車輛改道，改道路線分為台南新營往嘉義布袋、義竹、學甲方向：172線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉南太路→左轉172線；嘉義布袋、義竹、台南學甲往台南新營方向：172線→右轉南太路→新太路→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

警方同時規畫停車場所，分別在岸內糖廠停車場、新營工業區內道路、汫水里及水秀里社區。

另外，鹽水市區也規畫行人徒步區，分為3個路段，分別是武廟路段（北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口）、三福路段（東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口）、北門路段（東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口）。

警方表示，行人徒步區管制時間從19日下午6時至11時，除神轎、工作車輛、特種車輛外，其餘車輛禁止進入。

警方同時呼籲遊客穿著較厚重衣服，戴安全帽及護目鏡、口罩，以防遭蜂炮射傷。救護站則設在鹽水衛生所、鹽水區圖書館及鹽水國小。

北門神轎停車場
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台灣燈會 3千「鑽石」放閃

2019-02-15 00:19

花蓮元宵小提燈走復古風 今起發送並開放索取

2019-02-15 12:11

愛河燈會人潮聚集 警提醒小心扒竊「勿、藏、抱」

2019-02-15 11:23

台南鹽水蜂炮18、19日登場 200座炮城齊發

2019-02-15 11:20

元宵新玩法 到羅東提燈賞夜櫻

2019-02-15 10:52

台東市元宵活動明登場 「炸寒單」受矚目

2019-02-15 10:50

宜蘭「走尪」連4天 神將鬧元宵

2019-02-15 00:15

新北小提燈今起發放 3種玩法

2019-02-15 00:10

台北燈節試燈 柯文哲看「豬寶」好像堡壘

2019-02-15 00:09

彰化花壇白沙坑迎燈排 元宵節前夕上場

2019-02-15 00:06

嘉義朴子配天宮御賜燈花 請帖誤植市長姓名

2019-02-14 23:44

桃竹苗特有元宵活動 明後天登場

2019-02-14 23:33

台灣燈會試營運 海陸空光影呈現

2019-02-14 23:29

情人夜放閃點燈 台灣燈會3千鑽石閃閃發光

2019-02-14 20:19
看更多

熱門文章

粉絲變老公！苦追正妹駐唱歌手 他每天到酒吧等候

2019-02-14 14:42

竹縣首座國民運動中心至今關門 這原因恐開幕就虧損

2019-02-14 17:13

影／高鐵延伸宜蘭起戰火 林姿妙反擊陳歐珀自打嘴巴

2019-02-14 15:40

台南左鎮將滅村？里長：在這裡50歲算幼齒，60歲叫少年仔

2019-02-15 08:23

影／台女嫁法國郎愛情長跑8年 今情人節浪漫熱舞結婚

2019-02-14 19:16

台北燈節主燈今試燈 柯文哲吐槽：怎麼長得怪怪的

2019-02-14 19:27

高捷祝情人節快樂遭爆盜圖 小編坦承誤用鞠躬道歉

2019-02-14 16:57

北埔特殊慶元宵傳統 號召數百人拿油笐火夜遊

2019-02-14 14:49

星際大戰帝國軍團踩街 （火旁）龍之夜廣東埔寨火龍壓軸

2019-02-14 13:17

被當垃圾回收 彰化家扶義賣燈籠竟被陌生人搬光

2019-02-14 13:29

他喪偶她失婚 網路相識相愛決定共度一生

2019-02-14 15:27

異鄉客落腳苗栗 彭德俊：認同並願付出就是返鄉

2019-02-14 18:29

搶拍聖母廟煙火膠帶黏腳架卡位 遭網友怒斥「不齒」

2019-02-14 20:32

免費營養午餐定案 林姿妙拍板宜蘭明年學童午餐免費吃

2019-02-14 19:49

女酒後太嗨亂入原民舞台被罵翻 同事貼文代道歉

2019-02-14 15:54

桃園八德霄裡花海公園 盪鞦韆賞花當網美

2019-02-14 13:28

侯友宜西洋情人節做乾燥花 向妻子任美鈴示愛

2019-02-14 18:12

總統副總統今天都來基隆 林右昌：絕無僅有

2019-02-14 14:21

每月收到大批50元偽幣 雲林推動多元支付

2019-02-14 17:07

自來水溢散「消毒味」民眾受不了 水公司發現藥加過量

2019-02-14 16:12

影／貓羅溪情人橋爆滿 林明溱歡迎大家來南投「脫單」

2019-02-14 21:00

美翻！屏東台灣燈會今晚試營運 首創海陸光影呈現

2019-02-15 08:55

民進黨兩雄廝殺難分解 雙雙劍指4年後屏東縣長選舉

2019-02-14 16:16

金門海灘遭油汙染嚴重 竟是大陸漁船偷偷排油

2019-02-14 19:26

失業男留言想自殺 王惠美官方line竟回：還不錯

2019-02-15 10:59

影／台南聖母廟迓春牛 100分鐘煙火不間斷

2019-02-14 15:54

影／情定舊山線「鐵不出軌」 苗栗RAIL BIKE成愛情列車

2019-02-14 17:54

天公到我家 彰化芬園5千人參與傳承百年盛會

2019-02-14 15:37

金門海灘油汙染長達八公里 汙染源仍待釐清

2019-02-14 14:40

跟隨韓國瑜腳步 高雄紅豆開直播促銷

2019-02-15 08:29

跟隨韓國瑜視野空拍 環團憂愛情摩天輪變空汙觀景台

2019-02-14 13:34

韓國瑜情人節怎麼過？李佳芬：陪吃鐵板燒沒送花

2019-02-15 12:12

中油全台首座綠能站在台南 可加油也能充電

2019-02-14 22:42

母賣芭樂遭撞死讓她一度痛恨 如今卻成芭樂達人

2019-02-15 08:09

帥哥英文教師愛上正妹輔導老師 戒指藏聖誕襪浪漫求婚

2019-02-14 16:41

淡水天元宮湧賞花車潮 地方籲搭接駁車

2019-02-14 18:02

汰換老舊四行程機車 中市補助

2019-02-14 23:40

繼金泉之後 大陸將推動向馬祖供水

2019-02-14 12:50

平溪天燈主燈手繪設計 傳達5縣市生活圈概念

2019-02-14 17:25

影／高鐵延伸宜蘭引發論戰 陳歐珀：就事論事不逞口舌

2019-02-14 20:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top