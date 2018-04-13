陸2大銀行實力雄厚 美制裁投鼠忌器

2018-04-13 20:02 中央社 紐約12日綜合外電報導



中美互祭關稅升高貿易戰疑慮，引發市場劇烈波動，但投資人密切關注雙方會不會握手言和 。 路透 分享 facebook

北韓去年夏天公開秀出核子與飛彈科技令美國官員不安，並考慮將中國大陸2家大銀行依和北韓做生意列入美國金融體系黑名單，但因這2家銀行實力太過雄厚，美方只好打退堂鼓。

彭博（Bloomberg）引述3名知情消息來源披露，將大陸最大銀行中的2家列黑名單的構想很快就被否決，主要是憂心懲罰如此規模的銀行，會對全球金融體系造成衝擊。

知情人士解釋，做完金融衝擊分析後，官員很擔心可能對體系造成的損害及中國大陸的報復措施。

據消息人士透露，這2家躲過遭列黑名單的大陸銀行分別是中國農業銀行及中國建設銀行。不敢制裁這2家銀行，也顯示這2家銀行在全球銀行體系裡多麼不可或缺。

無論是中國農業銀行還是中國建設銀行，資產都比美國資產最大的摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）大。在2016年一宗美國的資產查扣案裡，中國農業銀行與中國建設銀行被確認提供帳戶給幫北韓洗錢的大陸企業。

去年9月當眾議院外交委員會3名成員促請對付大陸大型銀行時，美國財政部確有考慮，但到今年初，財政部官員告訴國會，即便只採溫和措施，風險也實在很高。

中國農業銀行與中國建設銀行在大陸所謂4大銀行裡分列第3與第4，持有數以十億計美元，每天促成與美國大銀行的數以十億計美元業務往來。

2名知情人士表示，陸方官員也警告美方，他們視把大陸銀行列黑名單為紅線，會招致嚴厲報復。中國大陸握有近1.2兆美元美國財政部公債，若照大陸駐美大使所言不排除拋售，恐升高調高利率的壓力。

美國財政部後來改列中國大陸與拉脫維亞的2間小銀行入黑名單，指他們協助北韓。相較中國農業銀行與中國建設銀行數以兆計的資產，2家小銀行資產僅幾十億，而在與聯合國協調一致的行動中，美國財政部也制裁數十家據稱與北韓做生意的貿易公司、貨輪及人士。