智財權保護遭詬病 中國：加快修法懲罰侵權

2018-04-13 11:19 中央社 上海13日電



美國總統川普3月下旬宣布將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，表示是為了報復中國「竊取」美國智慧財產。美聯社 分享 facebook 智慧財產權成為中美貿易戰的核心問題之一，中國國家知識產權局局長申長雨近日表示，中國目前正在加快推進專利法的第4次修改，積極引入侵權懲罰性賠償制度。

中國國家主席習近平10日在博鰲論壇2018年年會開幕式上表示，將加強智慧財產權保護作為擴大開放的舉措之一。

申長雨12日接受新華社專訪時指出，中國反對智慧財產權規則的濫用，也反對以保護智慧財產權之名行貿易保護之實；中國正在加快推進專利法的第4次修改，積極引入侵權懲罰性賠償制度，真正把違法成本顯著提高，讓侵權者付出沉重代價。

他表示，專利法修改草案已經列入中國國務院今年立法工作計畫，將提請全國人大常委會進行審議。中國堅持對國內外企業的智慧財產權一視同仁、同等保護，「中國的知識產權保護不會削弱，只會越來越強。」

申長雨引述數據指出，過去5年，中國共查處專利侵權假冒案件19.2萬件，商標侵權假冒案件17.3萬件。在司法保護上，成立了專門的智慧財產權法院和法庭。

他說，隨著創新驅動發展戰略的深入實施，智慧財產權保護的重要性日益突顯，不僅外資企業有要求，中國企業更有要求。在依法嚴格保護在中國的外資企業合法智慧財產權的同時，也希望外國政府加強對中國智慧財產權的保護。

美國總統川普3月下旬宣布將對中國大陸銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，表示是為了報復中國「竊取」美國智慧財產。川普事後並表示，美國一年貿易逆差高達5000億美元，另有3000億美元的智慧財產權遭剽竊。