美報告：中國對美國直接投資 去年暴減35%

2018-04-11 18:04 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ／紐約報導



美中關係全國委員會（NCUSCR）和研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）10日聯合發布的報告顯示，隨著中國收緊對外投資，以及美國加強對中國投資的監管，中國去年對美國直接投資大減逾三成，中美貿易戰更給未來的雙向投資蒙上陰影。

報告顯示，去年中國對美國的直接投資從2016年的460億元降至290億元，降幅高達35%。若未計2016年宣布、2017年完成的180億美元中國併購案，降幅還會更大。同時，去年中國投資美國完成的交易數量下降9%，已宣布的交易金額更是暴跌90%。報告認為，中國對美投資額大降將對美經濟產生不利影響，中國投資商甚至會設法脫手美國資產。

報告指出，中美兩國的政策環境變化是導致中國對美投資暴減的主要原因。中國政府2016年底開始大規模管控資本外流，去年年中又加強監管私營企業對外投資，讓海航、萬達等大舉投資國外資產的私企吃盡苦頭。同時，美國美國外資投資委員會(CFIUS)也加大對中國投資的審查，主要擔憂中國政府資助的併購交易可能竊取美國技術以及盜取公民個資。

報告數據顯示，併購交易仍是中國對美投資的主要方式，去年中國對美國企業的併購交易共97起，總金額286億元，但平均每筆交易金額自去年的4億1000萬元大跌至2億9500元。中國企業併購美企，也從之前的全資或控股收購改為小規模投資。

報告指出，中國在美投資的減少影響美國當地就業。數據顯示，中國企業在美雇用總人數13萬9600人，但去年僅增加7400人，增速創五年最低。

報告指出，中國政府雖然承諾繼續經改，進一步擴大市場准入範圍，但這一承諾能否兌現尚不可知。另一方面，美國針對中國竊取美國智慧財產權的301調查，將進一步加劇中美貿易摩擦。

相較之下，美國對中投資保持在140億元，與2016年的138億元相去不遠。總體來看，2017年完成的美中直接投資交易總值達434億元，和2016年的600億元相比，減少28%。從地域上看，去年接受美國投資最多的中國地區仍是東部沿海，上海排第一，之後是北京和浙江。美國方面，紐約州和加州是投資中國資金來源最大的兩個州。