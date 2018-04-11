專家：中美貿易戰言之過早 雙方仍在觀望

2018-04-11 13:19 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



對於當前中美兩國的貿易爭端，美中關係全國委員會會長奧林斯(Stephen Orlins)認為所謂「貿易戰」尚未開打，川普政府對中國進口商品徵稅仍在調查和尋求意見階段，且兩國很有可能通過協商達成協議。若真正實施且中美雙方其後來回交互增加報復性關稅才符合「貿易戰」定義。前副國務卿、哈佛大學國際經濟學教授庫珀(Richard Cooper)也認為當前稱為「貿易戰」為時尚早。

庫珀在哈佛中國論壇開幕式上指出，美國政府1月首先宣布徵收中國反傾銷稅，川普總統在此舉並沒有扮演重要角色；3月對中國進口鋼和鋁徵稅，總統使用了美國歷史上罕見的總統權，在國際貿易法鋼鋁國家安全法案下是史無前例的。與前兩項已經真實發生不同，現川普威脅的第三次徵稅，需要徵求公眾討論意見，至少要六周後至5月底才知道川普是否會實施。即便到那時，他認為中國和國際貿易組織也會對此提出適當異議，因為中國在國際法下也有權利和義務。當前仍處於觀望階段，若稱作是「貿易戰」遠遠為時尚早，但是局勢也可能演變成「貿易戰」。

奧林斯說，當前的情況引發很多擔憂，如果90天後未能解決爭端，則轉向惡劣情況，雙方以「以牙還牙」的方式互相回擊則會造成全球性損害。

對於早前中國留學生縮緊簽證的威脅，奧林斯說，若實施將是個悲劇，自己都會心碎，因為中國留學生在中美關係扮演重要角色，不僅是在學校，中國留學生、特別是STEM的學生現有很多已在硅谷科技大公司就職，協助美國創新創造。若川普政府考慮實施限制留學，可預見硅谷和高校將會出面反對。