影／哈佛中國論壇 熱議中美貿易戰

2018-04-11 13:16 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／麻州報導



影片來源：記者劉晨懿之

2018年度哈佛中國論壇6至8日在波士頓海港世貿中心舉行，以「凝聚時代力量」為主題，當前中美之間的貿易摩擦成為嘉賓熱議話題，對局勢發展十分擔憂。此次論壇還就中國資本市場、人工智能、全球範圍的互聯互通和區塊鏈等議題進行討論，同時舉辦創業大賽。

6日歡迎式上，全球最大對沖基金橋水基金創始人達里奧(Ray Dalio)表示對當前中美以牙還牙對抗的擔憂。早在1984年即涉足中國投資行業，並送11歲的兒子到中國學習。後在兒子帶動下參與中國慈善事業，對中國相當了解。他認為貿易保護主義和貿易戰對於經濟非常具有威脅性，他認為中方接受度很好，能達成協議，反而美方較為困難。

哈佛中國基金主席柯偉林(William Kirby)在開幕式與美中關係全國委員會會長奧林斯(Stephen Orlins)對話時，柯偉林形容，中美關係如「睡在同一張床上的夫婦」，偶爾出現分歧，但最終還是會調解。兩人強調中美關係未來掌握在現場與會者手中，就如這個家庭的孩子，要負責爭取合作共贏。主持人蔣昌建說，對話中談到看兩國關係要「登高望遠」，可以藉用前中國國家主席江澤民早前在兩國關係較為複雜時說的話，只要兩國的領導人用卓越智慧處理，那一定是「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

現任海航慈航基金會首席執行官的德國前總理羅斯勒(Philipp Rosler)在開幕式上談到，中美貿易戰德國和歐洲不會成為獲益者。全球前兩大經濟體紛爭，對於整體經濟都不會是好事。春華資本創始人兼董事長胡祖六也認為，貿易戰不會有贏家，雙方都會受到傷害的同時還會影響其他國家。中美兩國應該私下和解達成協議。哈佛經濟系教授庫珀(Richard Cooper)說，雖然當前提及的關稅金額相較於兩國GDP是一個很小的數字，但這卻是個不好的跡象，對於全球經濟系統是個市場變化的標誌。

美國前助理國務卿、前駐華大使芮效儉(J. Staleton Roy)在閉幕式上則提出，中美當前的矛盾不會影響兩國的基本關係，兩國領導人有不同的成長背景和政治生涯，對於沒有政治經驗的川普總統以及他缺乏中美關係專家的政權團隊，當前急需尋找相關優秀人才加入。