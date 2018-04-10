中國拿美農業州開刀 白宮擬措施補貼川普票倉

2018-04-10 09:26 中央社 華盛頓9日專電



白宮發言人桑德斯。美聯社 分享 facebook 白宮發言人桑德斯今天說，美國總統川普已要求農業部擬定計畫，白宮將很快提出保護美國農民的措施，以因應中國打擊美國農民的關稅作法。

桑德斯（Sarah Sanders）在新聞簡報會作上述表示前，川普先於內閣會議上針對美中貿易指出，美中關係良好，「我和中國國家主席習近平是好朋友」，然而，中國在貿易上占美國便宜好多年。

但川普說，「我不怪中國，我怪我們（美國）的掌權者，歷任總統、民意代表和我們的談判人員。」

儘管美國針對中國的301調查出爐後、關稅制裁尚未開始實施，然而，中國將美國黃豆列為可能開徵關稅的報復品項，更在回敬美國開徵鋼鋁進口關稅時、精準打擊美國農畜產品，首當其衝的美國養豬業者，遭中國開徵25%關稅，這讓將川普送進白宮的重要基本盤、愛阿華州養豬戶叫苦連天。

川普顯然聽到來自支持者的抱怨，他今天說，中國以為打擊美國農民會讓他受牽連，但「我們的農民是偉大的愛國者」、「他們會明白這是為了我們的國家，我們將補償他們。」

對此，桑德斯則表示，川普要求農業部保護美國農民，以最佳方式因應中國對美國農民的打擊，農業部將很快提出具體措施，但她並未說明相關措施為何。