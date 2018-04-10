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美中貿易問題 川普重申「我不怪中國」

2018-04-10 00:56聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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美國總統川普9日在白宮談及美中貿易時表示，中國大陸多年來一直占美國便宜，「我不怪中國」，川普怪罪美國過去總統、談判代表，造就現在的美中貿易問題。

川普9日在內閣會議前短暫向媒體發言，他指出，美中關係很好，相信雙方會保持這種關係，並稱他跟中國大陸國家主席習近平是好友，也很尊重習近平。

但川普指，中國大陸多年來一直占美國便宜；「而我不責怪中國。」川普說，他責怪美國過去的總統、談判代表等，他們應該可以做到的事，卻沒能達成。

這並非川普首次表態不怪罪中國大陸，他去年底訪問北京時便曾說過「我不怪中國」，川普當時還稱「誰能責怪一個為了公民利益而占他國便宜的國家呢？」

川普9日稍早推文再度指美中貿易不公平，並形容美中持續多年的貿易「愚蠢」。

川普前一天推文則寫道，無論美中貿易爭端如何，他與習近平永遠是朋友；川普說，中方將消除貿易壁壘，因為這是正確的做法。

中國大陸外交部發言人耿爽9日在例行記者會表示，一段時間以來，中美雙方的財經官員並沒有就經貿問題進行過任何談判；在當前的情況下，雙方更不可能就此問題進行任何談判。

耿爽並說，這次中美經貿衝突是由美方一手挑起的，責任完全在美方。

川普習近平

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