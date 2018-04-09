親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

賴清德「台獨說」惹議 蔡英文：他是一個誠實的人

中國對貿易戰態度為何轉強？ 專家指出三大原因

2018-04-09 23:30聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

在上月美國宣布對中國大陸商品課徵600億美元關稅後，中國僅以30億美元回擊，但自本月4日美國公布500億美元「301制裁」清單及川普5日稱考慮額外加徵1000億美元之後，中國反應大為改變，不但迅速反擊且展現比以往強硬態度，而中國對貿易戰態度為何轉強？以下是中國黨政學者鄧聿文所分析出的三大原因。

首先，中國官方認為自己無路可退，退讓恐使新一屆政權不但會失去權威與民望，在國際上恐引起連鎖反應，歐盟與日本可能落井下石，其他國家也會把中國當成紙老虎，進而選擇靠向美國，令中國面臨到更惡劣的國際環境且更難崛起。

此外，中國民間對於美國欺負中國行徑耿耿於懷，若這次因美國逼迫而退讓，政府將流失透過反貪腐建立的威權，且美國除了用貿易逆差為由打擊中國高端製造業外，還利用台灣與南海問題來抑制中國崛起，這都讓中國忍無可忍，再加上中美雙方在第二回合升高衝突言論，激起各自國內民族情緒，後退已成不可能之事。

第二項原因則是，根據過去日本與北韓分別跟美國打經濟戰以及擁核戰的經驗，中國認識到只有像北韓一樣展現敢跟美國打貿易戰的堅強意志，才能逼退美國。

第三項原因則可能是中國官方認為，自身有資本與實力可跟美國打貿易戰，而日本之所以在經濟戰輸給美國，關鍵原因仍是實力不足，而除了關稅外，中國還有更厲害反制手段，亦即報復美國在中國的企業，且若貿易戰發展到極端，中國還有拋售美債這項殺手鐧。中國認為有了這些手段，不怕美國不退讓。

同時，新一屆政權認為，若能借貿易戰壓力逼迫國內利益集團讓步，進一步推進改革和開放，貿易戰未嘗不能打。

中國對貿易戰態度已從原先的克制轉為強硬。路透
中國對貿易戰態度已從原先的克制轉為強硬。路透
分享

北韓

相關新聞

川普：美中會化解貿易爭端 陸：目前不與美談判

2018-04-09 22:56

川普變變變！昨為貿易戰降溫 今抱怨與中貿易「愚蠢」

2018-04-09 21:56

美中貿易戰 陸外交部：有信心笑到最後

2018-04-09 20:00

瑞銀證券：中國不會用人民幣匯率 作貿易戰武器

2018-04-09 19:52

中美貿易戰 謝金河：全球股市有數年會在陰影下

2018-04-09 15:21

川普貿易戰逼陸就範策略 外媒不看好

2018-04-09 14:52

陸媒：美患貿易焦慮症 遏止大陸崛起

2018-04-09 11:23

美中貿易戰 特斯拉將是大輸家

2018-04-09 11:01

中美貿易摩擦 樊綱：可能造成亞洲經濟波動

2018-04-09 10:52

川普新推文對中軟化？中國學者：沒把握

2018-04-09 10:47

川普說中國會先退讓 明天看習近平在博鰲論壇怎麼回應

2018-04-09 10:30

經濟聯手抗陸？梅克爾、馬克宏 將訪美會川普

2018-04-09 00:18

川普暗示中國會「拆除」其貿易壁壘

2018-04-08 22:47

中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

2018-04-08 18:25

美迫盟邦加入圍堵 台灣只能親美遠中？

2018-03-28 16:26
看更多

熱門文章

忽略偶像暗示！她搭機一路聽歌 卻沒發現原唱就坐旁邊

2018-04-09 12:00

「只為活下去」 34歲金正恩用三策略鞏固權力

2018-04-09 01:00

買蛋糕遭嗆胖婊子 她霸氣掃光商品嗆聲「我就是」

2018-04-09 15:50

祖父遺物二戰日本海軍照片太感人 網友跪求她整理分享

2018-04-09 16:14

日本島根規模6.1地震 開設32處避難所

2018-04-09 09:51

日本島根凌晨6.1地震 4人受傷

2018-04-09 08:26

日本6.1淺層地震 3人受傷、建築物受損

2018-04-09 07:46

「披上婚紗的是我」…投稿嗆未婚夫前女友 劇情發展讓她嚇到

2018-04-09 14:05

美國報復？敘利亞空軍基地遭空襲 傳出巨大爆炸聲響

2018-04-09 09:57

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

2018-04-09 10:32

南韓檢方以16項罪名 正式起訴涉貪前總統李明博

2018-04-09 13:32

川普變變變！昨為貿易戰降溫 今抱怨與中貿易「愚蠢」

2018-04-09 21:56

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-09 08:02

美中貿易戰 特斯拉將是大輸家

2018-04-09 11:01

川普貿易戰逼陸就範策略 外媒不看好

2018-04-09 14:52

影／兵單來了「泰」可怕！ 抽到入伍紅籤當場昏倒

2018-04-09 18:21

只要歐盟錢不要歐盟價值 匈牙利奧班帶頭反叛

2018-04-09 12:29

貿易戰一觸即發 川普預測：中國會讓步

2018-04-09 02:46

哈利王子要結婚沒關係 帥氣單身王子還有這些

2018-04-09 14:57

就業穩健 聯準會主席重申升息立場

2018-04-09 10:44

誤把福馬林當食鹽水 俄女抽搐慘死母控醫院「謀殺」

2018-04-09 17:10

影／敘利亞再傳化武攻擊 川普警告「將付出巨大代價」

2018-04-09 15:01

英歌手大口吃麥香雞 驚見整隻蜘蛛藏生菜中

2018-04-09 12:08

川普保護主義 擴至汽車

2018-04-09 00:59

魔鬼波頓 加入川普戰鬥內閣

2018-04-09 01:00

川普說中國會先退讓 明天看習近平在博鰲論壇怎麼回應

2018-04-09 10:30

中美貿易戰 謝金河：全球股市有數年會在陰影下

2018-04-09 15:21

馬克宏與川普通電話：聯手強烈回應敘利亞化武攻擊

2018-04-09 12:57

中國對貿易戰態度為何轉強？ 專家指出三大原因

2018-04-09 23:30

川普新推文對中軟化？中國學者：沒把握

2018-04-09 10:47

劍橋分析吹哨人再踢爆：8700萬臉書個資恐存在俄國

2018-04-09 09:27

敘國化武攻擊讓川普陷矛盾：撤軍還是進一步作戰？

2018-04-09 11:12

陸媒：美患貿易焦慮症 遏止大陸崛起

2018-04-09 11:23

德國警方 偵破計畫在柏林半馬襲擊的恐嫌

2018-04-09 00:57

菲國總統杜特蒂：我比誰都需要中國

2018-04-09 22:24

川普：美中會化解貿易爭端 陸：目前不與美談判

2018-04-09 22:56

影／膽小勿試！ 柬埔寨平民美食：蒜炸大蜘蛛

2018-04-09 16:46

俄國指控 以色列用飛彈攻擊敘利亞

2018-04-09 15:47

賤賣國土疑雲 日本官員坦承有套招

2018-04-09 17:42

長官善變怎麼辦？波頓的「媚上」官場學

2018-04-09 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top