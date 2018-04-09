中國對貿易戰態度為何轉強？ 專家指出三大原因

2018-04-09 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



在上月美國宣布對中國大陸商品課徵600億美元關稅後，中國僅以30億美元回擊，但自本月4日美國公布500億美元「301制裁」清單及川普5日稱考慮額外加徵1000億美元之後，中國反應大為改變，不但迅速反擊且展現比以往強硬態度，而中國對貿易戰態度為何轉強？以下是中國黨政學者鄧聿文所分析出的三大原因。

首先，中國官方認為自己無路可退，退讓恐使新一屆政權不但會失去權威與民望，在國際上恐引起連鎖反應，歐盟與日本可能落井下石，其他國家也會把中國當成紙老虎，進而選擇靠向美國，令中國面臨到更惡劣的國際環境且更難崛起。

此外，中國民間對於美國欺負中國行徑耿耿於懷，若這次因美國逼迫而退讓，政府將流失透過反貪腐建立的威權，且美國除了用貿易逆差為由打擊中國高端製造業外，還利用台灣與南海問題來抑制中國崛起，這都讓中國忍無可忍，再加上中美雙方在第二回合升高衝突言論，激起各自國內民族情緒，後退已成不可能之事。

第二項原因則是，根據過去日本與北韓分別跟美國打經濟戰以及擁核戰的經驗，中國認識到只有像北韓一樣展現敢跟美國打貿易戰的堅強意志，才能逼退美國。

第三項原因則可能是中國官方認為，自身有資本與實力可跟美國打貿易戰，而日本之所以在經濟戰輸給美國，關鍵原因仍是實力不足，而除了關稅外，中國還有更厲害反制手段，亦即報復美國在中國的企業，且若貿易戰發展到極端，中國還有拋售美債這項殺手鐧。中國認為有了這些手段，不怕美國不退讓。