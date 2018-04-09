貿易戰一觸即發 川普預測：中國會讓步

2018-04-09 02:46 中央社 華盛頓8日綜合外電報導



全球兩大經濟體的貿易緊張情勢升高，全球巿場過去一週陷入混亂。不過美國總統川普今天樂觀預測，中國「將會拆除貿易藩籬」。美國財政部長梅努欽也說，不預期會發生貿易戰。

路透社報導，川普政府官員已經說過，高關稅措施尚未實施，爭端可透過協商解決。

川普今天推文重申這項立場說：「中國將會拆除貿易藩籬，因為這才是正確作法。徵稅將變互惠，會就智慧財產權達成協議。」

他提到跟中國國家主席習近平的私交時說兩人永遠是朋友，並強調「兩國前途無量」。

華府和北京的貿易衝突上週爆發以來，沒有跡象顯示川普已跟習近平談話，兩國也還沒有排定展開正式會談。

川普的首席經濟顧問、白宮國家經濟會議主席柯德洛（Larry Kudlow）最近幾天一再尋求緩和外界對貿易戰的疑慮，強調尚未開徵任何關稅。

他今天在有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）中說：「這過程最後可能非常仁慈。也許中國會回心轉意，想要認真討論。中方目前還沒有這樣，但我希望他們會。」

與此同時，梅努欽（Steven Mnuchin）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Facethe Nation）中說：「我們預料不會發生貿易戰，我們目標是要跟中國繼續討論，我不預期會有貿易戰。有可能會，但我全然不預期會這樣。」

梅努欽還說，川普和習近平「關係密切」，華府和北京將就貿易問題繼續討論。