中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

2018-04-08 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美中貿易摩擦上周持續升溫，兩國均把關稅當成威脅對方主要工具，且在川普考慮加課中國關稅1000億美元後，中方也宣布將進行反擊。對此英國金融時報8日在社評中直指，若兩國將威脅付諸行動，歷史證明雙方均為輸家，後果恐不可測且影響恐遠遠超出經濟層面。

社評一開頭便稱川普上周推文「當損失5000億美元時，你不會輸」，他的這項貿易原則把缺經濟常識跟賭徒謬誤混為一談，並以《斯姆特-霍利關稅法》這個在歷史中最臭名昭彰的自我毀滅型保護主義為例。該法導致了1930年代的經濟大蕭條，並對貿易與外交帶來持久的影響。

社評中並說，川普利用美國經濟實力要求貿易夥伴「自願克制」的辦法對南韓可能有效，但對中國是不可能奏效的，也毫無幫助，因為供應鏈具有全球性。

至於市場上周之所以未因美中言論升級而遭受更大衝擊，社評認為似乎是基於兩種考量；第一是目前仍有時間談判，且假設中國恐因蒙受更大損失而會讓步，第二個假設則是即便這些關稅真的生效，影響應不會嚴重到讓全球經濟脫軌的地步。