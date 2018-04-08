親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普對中祭重稅 美髖關節置換手術費用恐漲

2018-04-08 01:35中央社 紐約6日綜合外電報導

美國打算對1300多種中國製商品加徵25%關稅，美國人動髖關節置換手術的費用可能會提高。紐約時報報導，基於越來越多藥品與醫療器材是在中國製造，新關稅恐使醫療成本上揚。

川普政府本週針對中國產品公布的課稅清單中，有數十種藥品與醫療器材入列，其中包括嚴重缺貨、用來治療過敏反應的腎上腺素，以及胰島素等。胰島素價格上漲已在美國引發民眾憤怒。

新的關稅提議已使醫療器材及供應業人心惶惶，理由是越來越多產品及零件目前都在中國製造。近年來，產業團體注意到，中國醫療設備製造已大轉型，生產產品從手術手套等一次性項目改為磁振造影儀等更精密的產品。

中國醫療器材業擴張迅速。美國國際貿易委員會（ITC）元月公布的報告指出，整形外科移植使用，多以鈦製成並用於手術及運動醫學的儀器、金屬板、骨釘，銷售成長速度最快。一名分析師估計，美國每年進口的醫療器材有12%來自中國，金額相當於30億美元。

美敦力（Medtronic）、捷邁（Zimmer Biomet）等數家公司都在中國設有整形外科設備工廠，並將產品銷往美國。

美敦力2012年收購中國整形外科設備大廠康輝控股，出口至美國的產品都將被課關稅。

加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC CapitalMarkets）本週的一份報告預估，假如徵收所提議的25%關稅，醫療器材業每年增加的成本上看15億美元，無疑將導致器材漲價，二次世界大戰後嬰兒潮出生的人勢必受影響，因為這批人目前是髖關節與膝關節置換手術的最大宗。

不過，成本上揚後，轉嫁消費者的程度仍然未知。

美國整型外科手術學會（AAOS）會長哈爾西（David A. Halsey）表示，整型外科設備被課關稅，不會產生直接影響，他們正致力於評估可能的衝擊。

在藥廠部分，直到美國貿易代表署3日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅時，藥廠股價大致維持平穩；但到了6日，醫療器材大廠的股價與大盤同步走低，美敦力本週累計下挫2.7%，捷邁計跌2.4%。

分析師指出，即使中國是原料藥最大出口國，關稅會不會嚴重拖累製藥業還不清楚。投資機構EvercoreISI製藥業分析師拉菲（Umer Raffat）在出具給投資人的報告中指出：「看不到太多衝擊。」

那是因為許多含有中國原料成分的學名藥是在印度等國家生產，意味不受關稅影響。而美國製造的品牌藥本來就價格昂貴，定價與製藥成本之間通常沒什麼關聯。

手術整形紐約時報
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

美中緊張 油價跌黃金漲

2018-04-08 00:15

川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15

影／陸嗆聲要打貿易戰就來 美股三大指數全收黑

2018-04-07 13:44

老闆開砲 白宮：希望談判沒想貿易戰

2018-04-07 13:31

川普：對陸商品加重關稅 短痛長多

2018-04-07 13:28

高盛：反擊美國 北京還有兩張王牌

2018-04-07 12:38

美擬再加徵關稅 新華社：中國人不信邪不怕鬼

2018-04-07 10:59

環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20

美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53

白宮：關稅是要逼中國調整而非談判手段

2018-04-07 09:04

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-07 00:34

川普放話 加徵千億美元關稅

2018-04-07 00:34

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

美迫盟邦加入圍堵 台灣只能親美遠中？

2018-03-28 16:26
看更多

熱門文章

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

2018-04-07 14:21

因「不可預見的情況」 孫安佐律師記者會臨時取消

2018-04-07 03:03

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

孫安佐案若被定「精神有問題」 名律師：這盤棋狄鶯贏！

2018-04-07 23:05

歐洲破獲走私集團 市值145億元鰻苗全送往亞洲

2018-04-07 10:52

Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05

影／陸嗆聲要打貿易戰就來 美股三大指數全收黑

2018-04-07 13:44

高盛：反擊美國 北京還有兩張王牌

2018-04-07 12:38

川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15

德國發生汽車衝撞行人事故 駕駛舉槍自盡

2018-04-07 23:33

環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20

自家蓋0.5坪組合屋 日本老父囚禁精障兒25年

2018-04-07 22:17

「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了

2018-04-07 21:01

無現金社會不是夢？七成瑞典人不挺

2018-04-07 14:06

美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12

海角七號義大利版！郵差家中囤信400公斤

2018-04-07 20:49

美擬再加徵關稅 新華社：中國人不信邪不怕鬼

2018-04-07 10:59

美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53

老闆開砲 白宮：希望談判沒想貿易戰

2018-04-07 13:31

MeToo延燒諾貝爾 三院士請辭以示抗議

2018-04-07 15:04

美共和黨眾議員會晤選民 卻當眾掏槍

2018-04-07 09:05

祖克柏已傳訊息憑空消失 臉書坦承秘刪多年

2018-04-07 17:16

臉書將雇用成千上萬人 篩檢政治議題廣告或頁面

2018-04-07 09:20

英國女王43代祖 追溯到先知穆罕默德

2018-04-07 21:21

白宮：關稅是要逼中國調整而非談判手段

2018-04-07 09:04

日醫院疑抱錯嬰兒 當事人過50年別人的人生

2018-04-07 12:15

金正恩點唱「遲到的後悔」透露內心焦慮？

2018-04-07 20:35

法國初中生赴台研究鱟 首出遠門沒睡好

2018-04-07 08:17

服務37年空中護士要退休 最難忘曾急救飛行員

2018-04-07 14:58

川普：對陸商品加重關稅 短痛長多

2018-04-07 13:28

是誰幹的？日本宮城縣海鷗頭部中箭 大難不死照划水

2018-04-07 22:53

影／MIT研發「讀心術」設備 不張嘴就能遙控手機

2018-04-07 11:58

有挺有反 川普激起美人民政治熱情

2018-04-07 13:33

憂美中貿易爭端加劇 美股重挫

2018-04-07 05:33

MMA巨星麥葛瑞格鬧場砸車 恐被判刑7年

2018-04-07 08:24

臉書營運長：不排除還有濫用個資未爆彈

2018-04-07 13:16

終結移民捉放政策 川普簽署備忘錄

2018-04-07 09:04

英國超市修改集點規定 避免客戶流失

2018-04-07 10:37

好尷尬！夾在美中貿易戰砲火中間 這國左右為難

2018-04-07 19:19

美餐廳缺工 出妙招搶才

2018-04-07 14:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top