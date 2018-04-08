川普對中祭重稅 美髖關節置換手術費用恐漲

2018-04-08 01:35 中央社 紐約6日綜合外電報導



美國打算對1300多種中國製商品加徵25%關稅，美國人動髖關節置換手術的費用可能會提高。紐約時報報導，基於越來越多藥品與醫療器材是在中國製造，新關稅恐使醫療成本上揚。

川普政府本週針對中國產品公布的課稅清單中，有數十種藥品與醫療器材入列，其中包括嚴重缺貨、用來治療過敏反應的腎上腺素，以及胰島素等。胰島素價格上漲已在美國引發民眾憤怒。

新的關稅提議已使醫療器材及供應業人心惶惶，理由是越來越多產品及零件目前都在中國製造。近年來，產業團體注意到，中國醫療設備製造已大轉型，生產產品從手術手套等一次性項目改為磁振造影儀等更精密的產品。

中國醫療器材業擴張迅速。美國國際貿易委員會（ITC）元月公布的報告指出，整形外科移植使用，多以鈦製成並用於手術及運動醫學的儀器、金屬板、骨釘，銷售成長速度最快。一名分析師估計，美國每年進口的醫療器材有12%來自中國，金額相當於30億美元。

美敦力（Medtronic）、捷邁（Zimmer Biomet）等數家公司都在中國設有整形外科設備工廠，並將產品銷往美國。

美敦力2012年收購中國整形外科設備大廠康輝控股，出口至美國的產品都將被課關稅。

加拿大皇家銀行資本市場公司（RBC CapitalMarkets）本週的一份報告預估，假如徵收所提議的25%關稅，醫療器材業每年增加的成本上看15億美元，無疑將導致器材漲價，二次世界大戰後嬰兒潮出生的人勢必受影響，因為這批人目前是髖關節與膝關節置換手術的最大宗。

不過，成本上揚後，轉嫁消費者的程度仍然未知。

美國整型外科手術學會（AAOS）會長哈爾西（David A. Halsey）表示，整型外科設備被課關稅，不會產生直接影響，他們正致力於評估可能的衝擊。

在藥廠部分，直到美國貿易代表署3日公告長達45頁的「301制裁」清單，預計對約1300多項中國製產品課徵25%的關稅時，藥廠股價大致維持平穩；但到了6日，醫療器材大廠的股價與大盤同步走低，美敦力本週累計下挫2.7%，捷邁計跌2.4%。

分析師指出，即使中國是原料藥最大出口國，關稅會不會嚴重拖累製藥業還不清楚。投資機構EvercoreISI製藥業分析師拉菲（Umer Raffat）在出具給投資人的報告中指出：「看不到太多衝擊。」

那是因為許多含有中國原料成分的學名藥是在印度等國家生產，意味不受關稅影響。而美國製造的品牌藥本來就價格昂貴，定價與製藥成本之間通常沒什麼關聯。