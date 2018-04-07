親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勸退吳秉叡 洪孟楷：民進黨台北市禮讓柯文哲成定局

美中貿易大戰 傷害成長苦了消費者

2018-04-07 22:43中央社 華盛頓7日綜合外電報導

美國和中國相互叫陣，貿易戰一觸即發。經濟學家認為，貿易爭端恐使兩國經濟成長下滑、吃掉美國減稅帶來的經濟利益，且美國消費者荷包將縮水，「只有輸家，不會有贏家」。

美聯社報導，就連美國總統川普也警告，他升高對中國的貿易戰，美國人享受果實之前必須接受「一點痛苦」。

在痛苦的部分，若撇開「一點」那個部分，多數經濟學家同意川普的說法，認為美、中準備互課關稅，將付出經濟代價。

樂觀者目前相信川普政府釋出的試探性訊號，認為華府可能準備與北京談判，以避免發生貿易戰。但華爾街愈來愈緊張，道瓊工業指數昨天一度狂瀉767點，收盤重挫572點。

保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席經濟學家席茨（Nathan Sheets）表示：「貿易戰沒有贏家，只有輸家。」

但也可能不會走到這一步。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）昨天告訴CNBC：「我們絕對願意談判。對於能夠找到解決辦法，我審慎樂觀。」

不過他不忘警告，「可能爆發貿易戰」。

一旦談判破裂，爆發自二戰以來最嚴重的貿易爭端，經濟學家已在估算潛在傷害。

英國經濟研究機構牛津經濟公司（OxfordEconomics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）估計，關稅戰可能使美國與中國年經濟成長率各掉0.3個百分點。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）則表示，貿易爭端可能吃掉川普減稅帶來的半數經濟利益。川普去年12月得意揚揚簽署減稅案。

詹迪並說：「最明顯的是，這將推升進口產品價格。如果美國消費者必須花更多錢在中國進口品上，花在其他各方面的預算都會變少。」

川普政府在首波對中國500億美元商品課徵關稅的清單中，小心翼翼想減少對美國消費者的衝擊，大多僅限機器人、發動機零件等工業產品。

但若川普企圖加碼，很可能將擴及美國家庭仰賴的低價中國商品，包括電子產品、玩具、成衣等。

中國目前看來似乎有信心能比美國承受更多痛苦。曾在美國前總統歐巴馬時期擔任財政部國際事務次長的席茨說，在像美國這樣的民主國家，「如果人們開始感到痛苦，他們就會抱怨」。

川普北京美中關係貿易戰
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

影／陸嗆聲要打貿易戰就來 美股三大指數全收黑

2018-04-07 13:44

老闆開砲 白宮：希望談判沒想貿易戰

2018-04-07 13:31

川普：對陸商品加重關稅 短痛長多

2018-04-07 13:28

高盛：反擊美國 北京還有兩張王牌

2018-04-07 12:38

美擬再加徵關稅 新華社：中國人不信邪不怕鬼

2018-04-07 10:59

環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20

美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53

白宮：關稅是要逼中國調整而非談判手段

2018-04-07 09:04

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-07 00:34

川普放話 加徵千億美元關稅

2018-04-07 00:34

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

美迫盟邦加入圍堵 台灣只能親美遠中？

2018-03-28 16:26
看更多

熱門文章

孫安佐案情升高 名律師：狄鶯一家三口命在弦上

2018-04-07 14:21

因「不可預見的情況」 孫安佐律師記者會臨時取消

2018-04-07 03:03

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

發動貿易戰後首承認！川普：決定造成了國家與選民痛苦

2018-04-06 23:07

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05

歐洲破獲走私集團 市值145億元鰻苗全送往亞洲

2018-04-07 10:52

影／陸嗆聲要打貿易戰就來 美股三大指數全收黑

2018-04-07 13:44

高盛：反擊美國 北京還有兩張王牌

2018-04-07 12:38

川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15

全球經濟...暗藏二大地雷

2018-04-07 00:01

環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12

無現金社會不是夢？七成瑞典人不挺

2018-04-07 14:06

美擬再加徵關稅 新華社：中國人不信邪不怕鬼

2018-04-07 10:59

美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53

貿易、就業雙利空 道瓊指數早盤大跌逾400點

2018-04-06 23:14

海角七號義大利版！郵差家中囤信400公斤

2018-04-07 20:49

美共和黨眾議員會晤選民 卻當眾掏槍

2018-04-07 09:05

「花都」名不虛傳！巴黎鐵塔、聖母院賞櫻美呆了

2018-04-07 21:01

川普：美國早就輸掉貿易戰

2018-04-06 22:56

老闆開砲 白宮：希望談判沒想貿易戰

2018-04-07 13:31

MeToo延燒諾貝爾 三院士請辭以示抗議

2018-04-07 15:04

彭博資訊專欄／景氣同步擴張 已到強弩之末

2018-04-07 01:20

臉書將雇用成千上萬人 篩檢政治議題廣告或頁面

2018-04-07 09:20

祖克柏已傳訊息憑空消失 臉書坦承秘刪多年

2018-04-07 17:16

陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-07 00:34

白宮：關稅是要逼中國調整而非談判手段

2018-04-07 09:04

美中貿易問題 川普怪WTO對美不公平

2018-04-06 23:21

法國初中生赴台研究鱟 首出遠門沒睡好

2018-04-07 08:17

日醫院疑抱錯嬰兒 當事人過50年別人的人生

2018-04-07 12:15

自家蓋0.5坪組合屋 日本老父囚禁精障兒25年

2018-04-07 22:17

服務37年空中護士要退休 最難忘曾急救飛行員

2018-04-07 14:58

金正恩點唱「遲到的後悔」透露內心焦慮？

2018-04-07 20:35

美工資勁揚 Fed升息路線不變

2018-04-07 00:11

川普：對陸商品加重關稅 短痛長多

2018-04-07 13:28

中國對美反擊計畫下一個目標可能是頁岩油

2018-04-07 00:34

影／MIT研發「讀心術」設備 不張嘴就能遙控手機

2018-04-07 11:58

川普放話 加徵千億美元關稅

2018-04-07 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top