川普敢對中國動手 幕後推手竟是他

2018-04-07 19:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合6日電



美國貿易代表賴海哲。聯合報系資料照 分享 facebook 美中兩國貿易衝突在過去一周持續升級，儼然成為二次世界大戰結束以來雙方最嚴重貿易戰，使外界看傻眼，有人更對川普竟不顧後果蠻幹到底感到不解。

但「華爾街日報」報導，這其實是川普政府醞釀七個月的計畫，幕後推手就是美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)。

早在川普上台前，許多美國企業已受不了中國在貿易上不公平競爭，指稱北京一邊補貼本地企業，一邊強力壓迫美商轉移技術給中方合作夥伴。

去年8月，賴海哲對齊聚白宮討論美中貿易的一屋子川普政府高層官員直言，兩國數十年來貿易談判的成效有限，中國老是承諾改變貿易政策，卻常常食言，並以圖表說明雙方貿易逆差擴大的原因。

當時美國駐中國大使布蘭斯塔德(Terry Branstad)要求再給時間與中方做新一輪談判，但沒什麼人支持他。賴海哲強調，對中國出手的時間到了，要正式調查中方的不公平貿易作為。

幾天後，川普宣布美國將調查中國可能侵犯的美方智慧財產權，負責人正是賴海哲。

但直到去年11月，川普經濟團隊抵達北京展開新一輪談判時，中國才意識到賴海哲的幕後角色。

在川普堅持下，賴海哲見到了中國國家主席習近平，並當面告訴他，川普政府認為過去兩國貿易談判沒有成果，川普也擔心美國對中貿易逆差將持續擴大，這番說法令在場中方高層大感震驚。

曾任貿易官員的華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)資深顧問William Reinsch說：「川普與賴海哲的想法接近，他們談判策略都是先恫嚇、威脅，逼迫對手軟化，接著看能否達成協議。」

與賴海哲同為律師出身的哥哥吉姆(Jim Lighthizer)則說：「弟弟的做事風格很直接，不想在枝微末節上花時間。」

3月22日川普在記者會上放話，要對中國進口產品開徵關稅，並邀請賴海哲現場致詞。

賴海哲說：「這是極為重要的行動，對於國家未來非常重要，而且說真的，對於各個產業也很重要。」