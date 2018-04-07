環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



環球時報發表社評指出，美國總統川普發出再增加對1,000億美元大陸進口商品加徵關稅的最新恫嚇，遭到大陸商務部和外交部不僅表示將奉陪到底，而且首次使用不惜付出任何代價的說法，這是極其不尋常的。

文章指出，白宮新宣布考慮制定的1,000億美元關稅計畫必將會形成對大陸出口美國商品的「無差別打擊」，那麼中方對美方向中國大陸的出口也一定會實施「地毯式轟炸」。大陸可以實施報復的領域極其寬廣，除了美國對大陸貨物出口，它的服務出口、其盈利高的對大陸投資都是備選轟炸目標。

文章稱，這一次中國人的意志將是這樣的：如果川普政府願意，它可以引導中美貿易戰朝著把兩國貿易和相互投資歸零的方向打，中方一定會接受它的所有挑戰，跟上它的所有步子，直到把太平洋打成國際貿易的一道天塹。

人民日報今天也發文指出，如果美方不顧中方和國際社會反對，堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方必將奉陪到底，必將採取新的綜合應對措施，堅決捍衛國家和人民的利益。不管美方拋出的是500億美元清單，還是1,000億美元清單，抑或是將來更不靠譜的天文數字，中國承諾的同等力度、同等規模反制舉措一定如約而至。

文章稱，從「站起來」的那天起，中國就再未屈服於任何外部壓力。今天，不管是在貿易領域還是其他領域，如果有人對富起來、強起來的中國漫天要價、想入非非，只會讓中國人民更加萬眾一心。

文章並多次奚落美國，「白宮完全失去了現實感！」、「真不知道在白宮眼中，中國什麼樣的反擊才是所謂公平的」、「呵呵！白宮，實在抱歉，您再一次找錯對象了！」。