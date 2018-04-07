美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53 中央社 華盛頓6日專電



就在美國總統川普昨天親自聲明，考慮加碼對1000億美元的中國進口商品課徵關稅後，白宮首席經濟庫問柯德洛及發言人桑德斯今天都緩頰說，仍有可能談判解決。?

不論美中貿易戰是否真打的起來，口水戰已無法避免，而在華府與北京你來我往的叫囂中，美國股市今天反映市場憂慮，三大類股包括道瓊工業指數、標準普爾500指數及以科技股為主的那斯達克指數皆下跌作收，跌幅都超過2%。??

為安撫市場情緒，柯德洛（Larry Kudlow）今天面對記者追問時重申，這不是貿易戰，整個過程中，關稅可能會，也可能不會實施，「有可能透過談判解決」。

柯德洛身為川普的最高經濟顧問，但對於昨晚川普以總統名義發出新聞稿，加碼要求貿易代表署（USTR）考慮額外對1000億美元的中國進口商品加徵關稅，柯德洛何時知道？美國媒體CNBC報導，他也是在川普昨晚聲明出來後才知道。

川普再度展現隨心所欲的個人特色，總統做決策並非出自白宮顧問的意見，然而，為總統的決策緩頰找說法，則是白宮幕僚的工作。

柯德洛發揮名嘴出身的特長還反問，問題根本在於中國何以20幾年來不按照規則行事、不做任何改變？包括國際組織及全世界都知道，但怎麼都沒作為？「這該怪中國、別怪川普政府」，他還試圖為美國拉幫結派說，「別怪日本、歐盟、怪中國」。

?桑德斯（Sarah Sanders）則在新聞簡報會上指出，美國不希望走到貿易戰那一步，「我們當然希望能談判」，而川普昨晚關於關稅加碼的聲明，是為回應中國幾十年來一直從事不公平與非法貿易的行為，這是中國製造的問題，而川普試圖施壓，要求中國解決。

?她還不忘指出，川普是最棒的談判代表，川普認為，如果由他負責談判，美國絕對能輕鬆取勝。