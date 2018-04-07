親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

駕駛去哪？BMW跑車突陷火海 警消急滅火車裡卻沒人

收假塞車地獄來了…拒絕疲勞駕駛 「假裝吃牛肉」能提神

美中貿易關稅戰 川普喊加碼幕僚忙緩頰

2018-04-07 09:53中央社 華盛頓6日專電

就在美國總統川普昨天親自聲明，考慮加碼對1000億美元的中國進口商品課徵關稅後，白宮首席經濟庫問柯德洛及發言人桑德斯今天都緩頰說，仍有可能談判解決。?

不論美中貿易戰是否真打的起來，口水戰已無法避免，而在華府與北京你來我往的叫囂中，美國股市今天反映市場憂慮，三大類股包括道瓊工業指數、標準普爾500指數及以科技股為主的那斯達克指數皆下跌作收，跌幅都超過2%。??

為安撫市場情緒，柯德洛（Larry Kudlow）今天面對記者追問時重申，這不是貿易戰，整個過程中，關稅可能會，也可能不會實施，「有可能透過談判解決」。

柯德洛身為川普的最高經濟顧問，但對於昨晚川普以總統名義發出新聞稿，加碼要求貿易代表署（USTR）考慮額外對1000億美元的中國進口商品加徵關稅，柯德洛何時知道？美國媒體CNBC報導，他也是在川普昨晚聲明出來後才知道。

川普再度展現隨心所欲的個人特色，總統做決策並非出自白宮顧問的意見，然而，為總統的決策緩頰找說法，則是白宮幕僚的工作。

柯德洛發揮名嘴出身的特長還反問，問題根本在於中國何以20幾年來不按照規則行事、不做任何改變？包括國際組織及全世界都知道，但怎麼都沒作為？「這該怪中國、別怪川普政府」，他還試圖為美國拉幫結派說，「別怪日本、歐盟、怪中國」。

?桑德斯（Sarah Sanders）則在新聞簡報會上指出，美國不希望走到貿易戰那一步，「我們當然希望能談判」，而川普昨晚關於關稅加碼的聲明，是為回應中國幾十年來一直從事不公平與非法貿易的行為，這是中國製造的問題，而川普試圖施壓，要求中國解決。

?她還不忘指出，川普是最棒的談判代表，川普認為，如果由他負責談判，美國絕對能輕鬆取勝。

川普白宮桑德斯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

環時社評：即使中美貿易歸零 中國也不會後退

2018-04-07 10:20

白宮：關稅是要逼中國調整而非談判手段

2018-04-07 09:04

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-07 00:34

川普放話 加徵千億美元關稅

2018-04-07 00:34

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

美中貿易戰 股市分析師：局勢緊張但不至惡化

2018-04-06 14:30

徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08

人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！

2018-04-06 13:51

川普擬加碼徵稅 陸學者：中國可對跨國公司開刀

2018-04-06 13:39

川普訪拉美 爭取聯合抗中

2018-04-06 13:39

美高層透露 美願與中對話 但要「可執行」

2018-04-06 13:39

美加徵關稅 中共商務部與外交部：必採取新應對措施

2018-04-06 13:23

川普揚言加徵千億美元關稅 陸：找錯對象

2018-04-06 13:19

中共外交部發言人陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-06 13:11

影／來互相傷害啊！川普威脅追課大陸千億美元關稅

2018-04-06 13:05

美單邊主義和貿易保護主義 陸駐歐大使：非常惡劣先例

2018-04-06 11:50

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

美高層透露 美方願與大陸進行貿易談判

2018-04-06 10:41

美終裁 對陸工具箱和櫥櫃開徵懲罰關稅

2018-04-06 10:26

美中貿易戰 中汽協副會長董揚：美在陸合資車企受衝擊

2018-04-06 10:25

美中貿易戰 大陸社科院張冠華：台商應尋求轉型機遇

2018-04-06 10:10

中俄外長聯袂抨擊美國單邊主義

2018-04-06 09:28

繼農產品之後 美國頁岩油可能成大陸打擊目標

2018-04-06 09:21

川普擬加徵千億美元陸商品關稅 美貿易代表：適當回應

2018-04-06 08:48

美中貿易戰 反托拉斯議題再現

2018-04-06 08:46

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44

川普再出手！考慮對1000億美元大陸商品加徵關稅

2018-04-06 07:38

白宮：川普是地球上最棒的談判代表

2018-04-06 07:24

謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05

美迫盟邦加入圍堵 台灣只能親美遠中？

2018-03-28 16:26
看更多

熱門文章

曾遭狄鶯搧耳光！謝麗金以德報怨幫祈福

2018-04-06 10:56

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

南韓世紀審判：朴槿惠濫權、收賄 判刑24年

2018-04-06 14:55

9 千萬被當肥羊？邱彰憂心狄鶯「下輩子還要當苦旦」

2018-04-06 11:04

曾是狼孩子 人類社會適應不良的阿公 想重返狼群生活

2018-04-06 22:38

因「不可預見的情況」 孫安佐律師記者會臨時取消

2018-04-07 03:03

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

發動貿易戰後首承認！川普：決定造成了國家與選民痛苦

2018-04-06 23:07

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05

人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！

2018-04-06 13:51

徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08

直播／遭控18條罪名 朴槿惠貪腐案一審宣判

2018-04-06 13:14

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

川普擬加碼徵稅 陸學者：中國可對跨國公司開刀

2018-04-06 13:39

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

經濟學人：台灣再成中美關係衝突熱點

2018-04-06 15:15

沙烏地王儲爆：川普女婿提供CIA名單 幫我整肅異己

2018-04-06 17:34

全球經濟...暗藏二大地雷

2018-04-07 00:01

美中貿易爭端加劇 美股盤中重挫

2018-04-07 02:12

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

【國際經濟解析】不要賭美國能打贏這場貿易戰

2018-04-06 14:49

美中貿易戰 股市分析師：局勢緊張但不至惡化

2018-04-06 14:30

美高層透露 美方願與大陸進行貿易談判

2018-04-06 10:41

川普揚言加徵千億美元關稅 陸：找錯對象

2018-04-06 13:19

影／來互相傷害啊！川普威脅追課大陸千億美元關稅

2018-04-06 13:05

川普首開口 撇清稱不知封口費 艷星律師爆：更露骨內容未播

2018-04-06 17:05

Airbnb新加坡總部 有家的感覺

2018-04-06 14:01

川普：美國早就輸掉貿易戰

2018-04-06 22:56

川普訪拉美 爭取聯合抗中

2018-04-06 13:39

美加徵關稅 中共商務部與外交部：必採取新應對措施

2018-04-06 13:23

影／川普談稅改脫稿演出 又瞎扯移民性侵犯

2018-04-06 12:31

嚴重缺工 美國餐廳發揮創意徵才

2018-04-06 13:39

貿易、就業雙利空 道瓊指數早盤大跌逾400點

2018-04-06 23:14

破天荒!南韓霧霾嚴重職棒賽37年來首度因此取消

2018-04-06 21:53

陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-07 00:34

讓廣告全面消失 臉書營運長：用戶要付費

2018-04-06 13:32

朴槿惠涉貪案將宣判 南韓法院罕見直播

2018-04-06 11:41

D&G搭檔宣布 品牌在他們離世時結束

2018-04-06 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top