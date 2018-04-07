親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27聯合報 記者張加╱即時報導

美國白宮發言人桑德斯。聯合報系資料照
美國白宮發言人桑德斯。聯合報系資料照
分享
美國總統川普5日宣布，考慮額外對1000億美元的中國大陸進口商品加徵關稅，外界擔憂美中貿易緊張升溫。白宮6日指出，不希望走向貿易戰，並說美方希望能談判。

美國3日公布對約500億美元中國大陸進口商品加徵關稅的建議清單後，川普5日指示美國貿易代表署（USTR）考慮是否額外再對1000億美元的陸進口商品加徵關稅；中方隨後表示，若美方公布新增的1000億美元徵稅產品清單，將立刻進行大力度反擊，且不排除任何選項。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）6日在白宮記者會，被問及川普是否願意展開貿易戰，桑德斯回應，美方不希望走到那一步；她補充，川普希望能走向自由、公平與開放的貿易。

至於美方希望的下一步是否為與中方談判，桑德斯說，「我們當然希望能夠談判」，美方希望中國大陸停止其不公平與非法的貿易行為及竊取知識財產，這對美國公司是一大損害。

桑德斯稱川普擬加碼對陸進口商品課稅的聲明，只是回應中國大陸幾十年來的行為，他們一直從事不公平與非法的貿易舉措；她說，中國大陸造就了問題，川普正試圖向他們施壓，要求他們解決問題。

記者提出，川普曾說貿易戰是好事，美國能輕鬆取勝，他的想法是否未變；桑德斯回應，川普認為，若由他負責談判，絕對是（能輕鬆取勝）。

桑德斯還說，川普是最棒的談判代表，對於他推動事務充滿信心。

川普桑德斯
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

川普放話 加徵千億美元關稅

2018-04-07 00:34

歐日WTO助攻 美促拉美齊抗中

2018-04-07 00:34

陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-07 00:34

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

美中貿易戰 股市分析師：局勢緊張但不至惡化

2018-04-06 14:30

徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08

人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！

2018-04-06 13:51

川普擬加碼徵稅 陸學者：中國可對跨國公司開刀

2018-04-06 13:39

川普訪拉美 爭取聯合抗中

2018-04-06 13:39

美高層透露 美願與中對話 但要「可執行」

2018-04-06 13:39

美加徵關稅 中共商務部與外交部：必採取新應對措施

2018-04-06 13:23

川普揚言加徵千億美元關稅 陸：找錯對象

2018-04-06 13:19

中共外交部發言人陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-06 13:11

影／來互相傷害啊！川普威脅追課大陸千億美元關稅

2018-04-06 13:05

美單邊主義和貿易保護主義 陸駐歐大使：非常惡劣先例

2018-04-06 11:50

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

美高層透露 美方願與大陸進行貿易談判

2018-04-06 10:41

美終裁 對陸工具箱和櫥櫃開徵懲罰關稅

2018-04-06 10:26

美中貿易戰 中汽協副會長董揚：美在陸合資車企受衝擊

2018-04-06 10:25

美中貿易戰 大陸社科院張冠華：台商應尋求轉型機遇

2018-04-06 10:10

中俄外長聯袂抨擊美國單邊主義

2018-04-06 09:28

繼農產品之後 美國頁岩油可能成大陸打擊目標

2018-04-06 09:21

川普擬加徵千億美元陸商品關稅 美貿易代表：適當回應

2018-04-06 08:48

美中貿易戰 反托拉斯議題再現

2018-04-06 08:46

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44

川普再出手！考慮對1000億美元大陸商品加徵關稅

2018-04-06 07:38

白宮：川普是地球上最棒的談判代表

2018-04-06 07:24

謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05

美迫盟邦加入圍堵 台灣只能親美遠中？

2018-03-28 16:26
看更多

熱門文章

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44

曾遭狄鶯搧耳光！謝麗金以德報怨幫祈福

2018-04-06 10:56

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

南韓世紀審判：朴槿惠濫權、收賄 判刑24年

2018-04-06 14:55

川普再出手！考慮對1000億美元大陸商品加徵關稅

2018-04-06 07:38

謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05

9 千萬被當肥羊？邱彰憂心狄鶯「下輩子還要當苦旦」

2018-04-06 11:04

曾是狼孩子 人類社會適應不良的阿公 想重返狼群生活

2018-04-06 22:38

美貿易戰加碼 時代雜誌：恐面臨改變不了任何事的風險

2018-04-06 22:10

繼農產品之後 美國頁岩油可能成大陸打擊目標

2018-04-06 09:21

川普擬加徵千億美元陸商品關稅 美貿易代表：適當回應

2018-04-06 08:48

發動貿易戰後首承認！川普：決定造成了國家與選民痛苦

2018-04-06 23:07

人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！

2018-04-06 13:51

「吉卜力工作室」動畫導演高畑勲過世 享壽82歲

2018-04-06 08:27

直播／遭控18條罪名 朴槿惠貪腐案一審宣判

2018-04-06 13:14

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08

孫安佐預審日期 可能延至4月25日

2018-04-06 09:43

川普擬加碼徵稅 陸學者：中國可對跨國公司開刀

2018-04-06 13:39

因「不可預見的情況」 孫安佐律師記者會臨時取消

2018-04-07 03:03

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34

經濟學人：台灣再成中美關係衝突熱點

2018-04-06 15:15

沙烏地王儲爆：川普女婿提供CIA名單 幫我整肅異己

2018-04-06 17:34

忠心普亭反而出事？ 俄國肅貪...億萬富翁下場慘

2018-04-06 09:00

美終裁 對陸工具箱和櫥櫃開徵懲罰關稅

2018-04-06 10:26

白宮：川普是地球上最棒的談判代表

2018-04-06 07:24

美高層透露 美方願與大陸進行貿易談判

2018-04-06 10:41

【國際經濟解析】不要賭美國能打贏這場貿易戰

2018-04-06 14:49

美中貿易戰 股市分析師：局勢緊張但不至惡化

2018-04-06 14:30

川普揚言加徵千億美元關稅 陸：找錯對象

2018-04-06 13:19

宮崎駿最佳夥伴 「螢火蟲之墓」導演高畑勲過世

2018-04-06 08:58

南極科學家採收首批無日曬蔬菜 未來應用在火星

2018-04-06 09:23

影／來互相傷害啊！川普威脅追課大陸千億美元關稅

2018-04-06 13:05

Airbnb新加坡總部 有家的感覺

2018-04-06 14:01

Fed主席鮑威爾支持漸進升息 美股跌500點

2018-04-07 02:05

川普首開口 撇清稱不知封口費 艷星律師爆：更露骨內容未播

2018-04-06 17:05

美加徵關稅 中共商務部與外交部：必採取新應對措施

2018-04-06 13:23

川普訪拉美 爭取聯合抗中

2018-04-06 13:39

嚴重缺工 美國餐廳發揮創意徵才

2018-04-06 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top