美中貿易戰開打？ 白宮：希望能與中方談判

2018-04-07 05:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國白宮發言人桑德斯。聯合報系資料照 分享 facebook 美國總統川普5日宣布，考慮額外對1000億美元的中國大陸進口商品加徵關稅，外界擔憂美中貿易緊張升溫。白宮6日指出，不希望走向貿易戰，並說美方希望能談判。

美國3日公布對約500億美元中國大陸進口商品加徵關稅的建議清單後，川普5日指示美國貿易代表署（USTR）考慮是否額外再對1000億美元的陸進口商品加徵關稅；中方隨後表示，若美方公布新增的1000億美元徵稅產品清單，將立刻進行大力度反擊，且不排除任何選項。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）6日在白宮記者會，被問及川普是否願意展開貿易戰，桑德斯回應，美方不希望走到那一步；她補充，川普希望能走向自由、公平與開放的貿易。

至於美方希望的下一步是否為與中方談判，桑德斯說，「我們當然希望能夠談判」，美方希望中國大陸停止其不公平與非法的貿易行為及竊取知識財產，這對美國公司是一大損害。

桑德斯稱川普擬加碼對陸進口商品課稅的聲明，只是回應中國大陸幾十年來的行為，他們一直從事不公平與非法的貿易舉措；她說，中國大陸造就了問題，川普正試圖向他們施壓，要求他們解決問題。

記者提出，川普曾說貿易戰是好事，美國能輕鬆取勝，他的想法是否未變；桑德斯回應，川普認為，若由他負責談判，絕對是（能輕鬆取勝）。

桑德斯還說，川普是最棒的談判代表，對於他推動事務充滿信心。