經濟解析／美中互祭關稅 最可能的結局是…

2018-04-07 00:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



近來全球股市隨貿易戰疑慮的加重或減輕而忽漲忽跌，先是美國總統川普兩周前宣布對價值約500億美元的中國進口加徵關稅，北京當局隨後在本周揚言對美國貨祭出等值的報復性關稅，緊接著傳出雙方可能休兵、準備談判。不料白宮5日又表示，對中國進口加徵的關稅考慮再加碼千億美元。

著有《美國的天下：中國資金、美國權力和歷史的終結》一書的雪梨大學教授巴博斯（Salvatore Babones）5日在富比世（Forbes）網站撰文表示，美國和中國是世界兩大經濟體，兩者的經濟整合度甚高，每年貨物與勞務貿易額達6,500億美元。

從這個數字來看，中-美貿易戰若真的打起來（目前仍止於口水戰，懲罰性關稅尚未付諸行動），似乎事態嚴重。過去兩周來，美股道瓊指數每回重挫，都被歸咎於美-中以牙還牙的貿易戰疑慮。但把時間拉長來看，疑慮就被淡化了。從3月21日（川普宣布500億美元關稅的前一天）道瓊指數收在24,682點，到4日以24,264點收盤，兩周來只跌1.7%。

巴博斯指出，務實的投資人重視的是個別公司的表現，不隨市場對全球經濟狀況的感覺起舞，而在媒體報導中顯得山雨欲來的美-中貿易戰，實際上可能只會影響到一小撮的公司。

當今世界各國經濟環環相扣 ，中間財（用來製造最終消費財如智慧手機的零件，例如晶片）與資本財（用來製造其他產品的機具設備）的貿易已占全球貿易的大部分。大多數國家都避免對中間財和資本財課徵關稅，因為需要用這些東西來生產自己的產品。這正是為什麼中國以報復性關稅還擊美國時，瞄準的目標不是這些，而是大宗商品，像是肉類、水果和鋼。

美國農民肯定會哀哀叫，但中國若是對美國豬肉加徵關稅，加拿大豬肉可能在中國市場上取代美國豬肉，造成加拿大豬肉在南韓市場出現供應缺口，而這缺口可能又由美國豬肉來遞補。巴博斯說，少數有品牌的特製產品除外，豬肉不就是豬肉。豬肉這類大宗商品的運作依循氣球原理：擠壓這邊，供應就跑到那邊。

但不能擠得太用力，顯然中國也不希望用力過猛。巴博斯引用2016年的數據指出，中國從美國的進口額約是1,700億美元，而美國從中國的進口將近4,800億美元，將近前者的三倍，而且進口的幾乎全是消費財。巴博斯認為，中國承擔不起以關稅壓榨美國的代價，因為美國可壓榨的進口品更多。

川普政府是依據「301條款」，以保護美國智財權為由，提出對中國貨品加徵懲罰性關稅的計畫（最快也要等到5月才可能正式生效），用意是在迫使中國在技術移轉方面做出讓步。假如川普是一黨專政國家的總統，這些提議可能輕易放行；但美國是民主國家，成千上萬哀哀叫的農民在國會裡的代言人眾多，而期中選舉將在11月登場。