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紐時：北京有信心贏貿易戰 關鍵在政治

2018-04-06 20:16中央社 北京6日綜合外電報導

美中貿易戰進入白熱化，雙方你來我往祭懲罰關稅清單。中國展現高度信心，表明不畏戰也自認能贏。紐約時報分析，中方之所以有恃無恐，是看準兩國政治環境差異和國際政治氣氛。

美國政府3日公布301調查建議徵稅清單，對中國進口價值500億美元的1300多種商品加徵25%關稅。不到24小時，中國商務部公布對美國等值的106項商品加徵25%關稅，包含美國主要進口農產品大豆。

美國總統川普接著在5日又說，「鑒於中國採取不公平報復行動」，已指示貿易官員「考慮再對1000億美元中國商品加徵關稅」。中國外交部及商務部今天也立即回應，表示中方將奉陪到底，不計代價採取新的應對措施。

紐約時報報導，近日貿易紛爭開始以來，中國官媒將川普描繪為意圖破壞全球貿易體系的魯莽惡霸，並呈現中國政府是追求公平的自由貿易捍衛者。中國國家主席習近平也藉機強化共產黨的說詞，也就是美國的舉動是為了阻止中國崛起。

在4日記者會上論及中方是否可能採取反制措施時，中國財政部副部長朱光耀表示，中國不怕打貿易戰，他還不只一次引述40年來中國經濟驚人復甦的「新中國」發展史，證明中國從未在外部壓力下屈服過。

就經濟上而言，中國在貿易戰方面相對較脆弱。出口占中國經濟成長的很大一部分，由於美國購買太多中國產品，華府握有打擊中國製造業的更多手段。而北京提議的報復關稅清單，已涵蓋逾1/3中國購買的美國產品，導致中方能施展的反制手段較少。

但政治上來看，若要應付衝擊，習近平遠比川普享有更大優勢。

由於習近平對新聞媒體和政黨握有獨裁掌控，因此他的政策不太可能遭到批評。但川普則得面對美國企業和消費者的抱怨，和11月重大期中選舉的挑戰。

其次，中國政府對於國家經濟的控制權也比美國政府大得多。北京可命令銀行業支援受到美國加徵關稅衝擊的產業，而不致出現關廠裁員等影響民眾的事件。北京在分散貿易戰所帶來陣痛的同時，還能容忍主導中國經濟主要產業的國營企業，承受數年虧損。

位在北京的經濟諮詢公司龍洲經訊（GavekalDragonomics）董事總經理葛藝豪（Arthur R. Kroeber）便表示：「我感覺華府誇大看待這些關稅可能（對中國）帶來的痛苦。」

他估計，美方行動頂多只能令中國經濟成長率少掉0.1個百分點，根本不足以迫使中國政策大轉彎。更何況中國領導人認為，近幾十年來他們所仰賴以國家利益為重的經濟模式，能帶來巨大好處。

另一方面，中國官員似乎相信，他們能夠利用他們認為的美國政治體系弱點。北京大學經濟學教授王勇說，中方可能的報復關稅之所以鎖定大豆等農產品，因為「美國農業在國會有相當程度影響力。中國想讓美國國內政治體系自行反制。」

對於美國大豆農民和農民代表組織公開反對川普政府的關稅計畫，朱光耀本週便表示感謝。

再從全球觀點來看，即使中國為保護關鍵市場和取得外國企業技術，而採取強勢的貿易政策，令美國的歐洲和亞洲盟國同感擔憂；但北京持續採取孤立美國的策略，想辦法讓美國和這些盟國分裂。

葛藝豪表示，要對抗中國，團結一致比美國單獨課關稅更有效；但川普至今仍沒辦法組成聯合陣線。

反觀習近平則大致成功占據全球舞台的高道德位置，他呈現出中國是慎重護衛國際間從全球貿易到氣候變遷等相關協議的國家，而川普則一直想退出這些協議。

川普北京大學習近平
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